Con la conclusione dei principali campionati e coppe europee, possiamo ormai iniziare ad avviarci verso la stagione calcistica 25/26, ma chi vorrà ingannare l'attesa con EA Sports FC 25 potrà approfittare di novità imminenti per il simulatore calcistico.

Il team di sviluppo ha infatti annunciato sul proprio sito ufficiale l'arrivo del "Season Finale Update", corrispondente al Title Update #15 e che implementerà alcune importanti novità di gioco, anche per il bilanciamento del gameplay.

EA Sports FC 25 (lo trovate in offerta su Amazon) negli ultimi mesi è intervenuto il meno possibile sul bilanciamento, ma è evidente che Electronic Arts sta iniziando a preparare il terreno per l'annuncio di FC 26, svelando modifiche arrivate in seguito ai feedback ricevuti dagli utenti.

Nello specifico, queste sono tutte le novità più importanti che saranno disponibili per il "finale di stagione" del simulatore calcistico:

Aumentata moderatamente la precisione dei passaggi rasoterra per i giocatori con elevati attributi relativi ai passaggi.

Ridotta significativamente l'efficacia dei portieri che corrono fuori con il PlayStyle Rush Out e ridotta leggermente la stessa efficacia per i giocatori con il PlayStyle+ Rush Out.

Aumentata leggermente la precisizone dei colpi di testa.

Nuova stagione e nuovo Premium Pass in Ultimate Team.

Aumentato il numero massimo di oggetti UT PlayStles+ che i giocatori possono avere fino a cinque.

Aggiornata la selezione di Player Career ICON.

Aggiornata l'interfaccia per la modalità Carriera per partite e risultati.

Aggiornato il menù principale con un tema festivo di celebrazione.

L'aggiornamento renderà dunque più efficaci i passaggi e i colpi di testa su EA Sports FC 25, riducendo allo stesso tempo la minaccia dei portieri più aggressivi nelle uscite.

Segnaliamo anche alcune novità specifiche per Ultimate Team, che plausibilmente potremo aspettarci di vedere introdotte anche nella modalità del prossimo simulatore calcistico.

Al momento non è stata annunciata una data d'uscita per questo aggiornamento, ma EA Sports segnala che sarà disponibile "presto": tenete dunque d'occhio le vostre copie di gioco, dato che la patch potrebbe essere in arrivo da un momento all'altro.

Nel frattempo, vi ricordo che EA Sports FC 25 ha già svelato il TOTS della Serie A, con carte dedicate ai migliori giocatori nel massimo campionato calcistico italiano.