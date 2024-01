EA Sports FC, nella squadra dell'anno 2023 c'è anche un po' di Milan

Uno dei momenti che durante ogni stagione incuriosisce gli appassionati di EA Sports FC 24 è sicuramente quello in cui vengono scelti i membri del TOTY, ossia la squadra dell'anno – in questo caso, in riferimento ai migliori giocatori del 2023.

Proprio in questo momento, Electronic Arts ha annunciato la formazione maschile e quella femminile per la squadra dell'anno, svelando quindi i nomi premiati dalla selezione. E in quella maschile, tra tante star internazionali, c'è anche un po' di Milan, con la presenza del forte terzino (ma di recente lo abbiamo visto anche centrale) Theo Hernandez.

Vediamo le formazioni da vicino.

Squadre dell'anno femminile - EA Sports FC 24

PORTIERE: Mary Earps (Inghilterra) - Manchester United

DIFESA: Ona Batlle (Spagna) - Barcellona | Wendi Renard (Francia) - Lione | Millie Bright (Inghilterra) - Chelsea | Sakina Karchaoui (Francia) - Paris Saint-Germain

CENTROCAMPO: Aitana Bonmatì (Spagna) - Barcellona | Alexia Pustellas (Spagna) - Barcellona | Lena Oberdof (Germania) - Wolfsburg

ATTACCO: Caroline Graham Hansen (Norvegia) - Barcellona | Sophia Smith (USA) - Portland Thorns FC | Sam Kerr (Australia) - Chelsea

Peccato per l'assenza di calciatrici nostrane, nonostante la Roma abbia molto ben figurato anche nelle competizioni europee. Speriamo che per loro si trovi il modo di essere incluse magari nelle future uscite del franchise.

Squadra dell'anno maschile - EA Sports FC 24

PORTIERE: Alisson Becker (Brasile) - Liverpool

DIFESA: Jeremi Frimpong (Olanda) - Bayer Leverkusen | Virgil van Dijk (Olanda) - Liverpool | Rùben Dias (Portogallo) - Manchester City | Theo Hernàndez (Francia) - AC Milan

CENTROCAMPO: Jude Bellingham (Inghilterra) - Real Madrid | Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City | Rodri (Spagna) - Manchester City

ATTACCO: Kylina Mbappé (Francia) - Paris Saint-Germain | Erling Haaland (Norvegia) - Manchester City | Lionel Messi (Argentina) - Inter Miami

Non sorprende qui l'alta presenza di giocatori del Manchester City, con la squadra guidata da Pep Guardiola che è stata una vera e propria pigliatutto lo scorso anno.

«È un onore far parte della Squadra dell'Anno insieme ad altri giocatori incredibili» è stato il commento di Erling Haaland, che era già stato scelto anche come uomo-copertina del gioco. «Vincere un premio votato dai fan significa molto, ringrazio tantissimo tutti coloro che hanno partecipato alle votazioni!».

Tra le curiosità, EA svela che i più votati in assoluto sono stati Alexia Putellas (che era presente nell'84% delle squadre femminili proposte dai votanti) e Jude Bellingham (citato nel 74% delle formazioni maschili).

Gli attaccanti e le attaccanti saranno disponibili in EA SPORTS FC 24 a partire da oggi 19 gennaio alle ore 19 italiane. In seguito arriveranno i centrocampisti (dal 21 gennaio) e infine i difensori e i portieri (dal 23 gennaio).

EA Sports FC 24 è disponibile su PC e tutte le console. Per approfondirne la conoscenza, vi rimandiamo alla nostra video recensione completa.