Un bug rompe Monster Hunter Wilds: ecco cosa succede

Alcuni giocatori di Monster Hunter Wilds hanno segnalato un bug che impedisce la progressione nella missione principale Capitolo 5-2: Un mondo sottosopra.

Il problema sembra riguardare la misteriosa scomparsa di un PNG essenziale per il completamento dell’obiettivo, lasciando i cacciatori di mostri a dover cercare un personaggio... invece che una creatura ostile.

Capcom ha già riconosciuto il problema e sta lavorando per risolverlo. L’account ufficiale di supporto su X ha dichiarato:

«Cacciatori, stiamo attualmente indagando sul seguente problema. Potrebbero verificarsi casi in cui un PNG non appare, impedendo la progressione nella storia nella missione principale Capitolo 5-2. Stiamo lavorando alla risoluzione e forniremo aggiornamenti non appena disponibili.»

Il lancio di Monster Hunter Wilds (che trovate su Amazon) è stato un successo in termini numerici, con un picco di un milione di giocatori contemporanei nelle prime sei ore e un ingresso immediato nella top ten di Steam.

Tuttavia, i problemi di prestazioni e texture hanno portato a recensioni miste, e ora questo bug si aggiunge alla lista delle criticità.

Un lancio milionario è sempre un’arma a doppio taglio: da un lato, dimostra l’hype attorno al gioco; dall’altro, mette subito sotto stress il team di sviluppo, costretto a inseguire le problematiche emerse.

Certo, è un po’ ironico che in un gioco dove bisogna cacciare mostri, ora i giocatori debbano dare la caccia a un PNG fantasma.

Speriamo che Capcom trovi presto una soluzione, perché nulla rovina l’esperienza come un bug che ti blocca a metà avventura.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «Monster Hunter Wilds è un gioco immenso e maestoso, proprio come i mostri che lo popolano. Il nuovo modo di concepire l’esplorazione e la complessità dei vari biomi evolve la formula classica della saga, che ne esce enormemente arricchita. I combattimenti, grazie al sistema delle ferite, al Seikret e al rinnovamento delle armi, compiono grandi passi in avanti – merito anche di mostri con comportamenti più complessi e di una maggior interazione ambientale in generale: certe cacce vi resteranno nel cuore.»