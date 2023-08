Due vecchi Call of Duty scalano le classifiche di vendita, ma c'è un perché

In attesa di mettere le mani sul prossimo Call of Duty Modern Warfare 3, sembra proprio che un paio di capitoli classici del franchise siano tornati in auge, scalando le classifiche di vendita nel Regno Unito.

Mentre Modern Warfare 2 (che trovate su Amazon) continua a essere davvero molto giocato, sembra proprio che i fan non abbiano dimenticato neppure alcuni vecchissimi capitoli.

Di recente vi abbiamo infatti reso noto che i server Xbox di alcuni Call of Duty del passato sono di nuovo online, facendo registrare il pieno di giocatori connessi.

Come riportato anche da GamesIndustry.biz, infatti, Call of Duty: Modern Warfare 2 del 2009 e Call of Duty: Black Ops 2 del 2012 sono stati due dei videogiochi più venduti in UK il mese scorso.

Entrambi i giochi sono stati corretti per quanto riguarda il matchmaking sulle piattaforme Xbox e sono stati anche messi a prezzo scontato nell'Xbox Ultimate Game Sale.

Ciò ha portato Modern Warfare 2 in quinta posizione, mentre Black Ops 2 si deve "accontentare" del quarto posto.

FIFA 23 continua in ogni caso a regnare indisturbato, avendo guadagnato la prima posizione a luglio, mentre al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, entrambi di Rockstar Games.

In ogni caso, già alcune settimane fa Xbox aveva mostrato i videogiochi più venduti tramite Xbox Store, con una classifica abbastanza emblematica che lasciava ben poco spazio alle parole, sempre per quanto riguarda il franchise di Call of Duty.

Restando in tema, dopo le prime indiscrezioni è arrivata la conferma da parte di Activision, con Call of Duty Modern Warfare 3 che sarà ancora un titolo cross-gen.

Ma non solo: nei giorni scorsi sono emersi ulteriori dettagli sull'accordo firmato tra Sony e Microsoft, che riguarderà solo la saga di Call of Duty e scadrà tra 10 anni