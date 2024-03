Due storici JRPG tornano finalmente su PS5 e Xbox Series X|S

Se avete qualche anno sulle spalle il nome di Grandia HD Collection potrebbe farvi saltare qualche campanello in testa, e se possedete una PS5 o una Xbox Series X|S (ma anche una PS4 o una Xbox One), tra qualche settimana potrete acquistare anche voi il pacchetto.

Grandia HD Collection è stato pubblicato infatti su PC e Nintendo Switch (lo trovate su Amazon) nel 2019, in un pacchetto che riunisce i due classici JRPG Grandia e Grandia 2 in una raccolta rimasterizzata con interfaccia utente, sprite e texture art migliorati insieme al supporto widescreen e filmati visivamente migliorati.

Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One (e PlayStation 5 e Xbox Series X e S tramite retrocompatibilità) il 26 marzo 2024, come ha svelato l'editore GungHo Online Entertainment America (tramite IGN US).

La Grandia HD Collection sarà disponibile digitalmente e in una versione fisica in edizione limitata tramite Limited Run Games. Questa versione può essere preordinata a partire dal 15 marzo per $34.99 ma, a differenza di altre rimasterizzazioni di giochi classici recenti, questa non avrà edizioni più elaborate o contenuti bonus, a differenza della release originale.

«La Grandia HD Collection presenta due giochi di ruolo che definiscono il genere: Grandia e Grandia 2», si legge nella sinossi ufficiale: «Questi giochi portano i giocatori in avventure epiche con i protagonisti Justin e Ryudo, rispettivamente, per esplorare i mondi di Grandia e proteggerli dalle forze del male.»

Per i più affezionati, il pacchetto include opzioni audio per il giapponese e l'inglese, insieme al supporto dei testi in inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano e cinese (semplificato e tradizionale).

