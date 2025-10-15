Microsoft ha ufficialmente aggiunto oggi due titoli interessanti alla libreria di Game Pass, disponibili per gli abbonati Ultimate, Premium e PC Game Pass: stiamo parlando di Ball x Pit e The Grinch: Christmas Adventures.

Ball x Pit è un gioco action/roguelite che combina meccaniche di “brick-breaking” (rottura di blocchi) con l’idea di utilizzare palle magiche che rimbalzano per affrontare orde di nemici. Tra le sue peculiarità figura il sistema di fusione delle palle: più di 60 varianti da sperimentare e combinare per ottenere effetti potenti e sinergie inaspettate.

Oltre all’azione frenetica, il titolo offre anche un aspetto gestionale: in profondità nel pozzo (il “pit”), i giocatori raccolgono risorse per espandere una base (la “New Ballbylon”) e reclutare eroi con abilità uniche. Ogni scelta conta, in una progressione che premia sperimentazione e adattamento. Si tratta di un lancio day-one su Game Pass: già oggi gli abbonati possono accedervi senza costi aggiuntivi.

The Grinch: Christmas Adventures approda su Game Pass nelle sue versioni cloud, console e PC. Il titolo è un platform-puzzle a tema natalizio in cui si veste i panni del celebre Grinch per “rubare il Natale” a Who-ville, usando gadget come un costume da Babbo Natale per muoversi furtivamente, una liana a bastone di zucchero (“Candy Cane Lasso”) e lanci di palle di neve per congelare creature ostili.

Questa versione disponibile oggi include l’edizione “Merry & Mischievous Edition”, che introduce nuovi livelli, gadget e contenuti extra per arricchire l’esperienza. Il passaggio su Game Pass rappresenta un’opportunità per chi non aveva ancora provato questo titolo natalizio: l’accesso è incluso per gli abbonati senza dover acquistare separatamente.

L’inclusione di Ball x Pit e The Grinch: Christmas Adventures arricchisce il catalogo con due esperienze molto diverse: da un lato l’azione roguelite sperimentale, dall’altro un platform narrativo e tematico. Queste aggiunte arrivano in un periodo in cui Microsoft sta cercando di contrastare le critiche legate all’aumento dei prezzi di Game Pass, offrendo titoli “day-one” e contenuti aggiuntivi.