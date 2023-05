Due giochi dell'era PS3 e Xbox 360 verranno "uccisi" oggi

Due giochi dell'era Xbox 360 e PS3, entrambi di EA, saranno chiusi per sempre in data odierna, il che significa che non sarà più possibile accedere ai servizi online per nessuno dei due.

Uno di questi giochi è Warp del 2012 dello sviluppatore Trapdoor, mentre il secondo - decisamente più importante - è anch'esso del 2012 ed è Kingdoms of Amalur: Reckoning.

Entrambi i titoli non sono stati resi disponibili per l'acquisto su Xbox 360 e PS3 per diverso tempo, e ora nessuno dei due avrà più alcuna funzionalità online (via ComicBook).

La cosa era nota da tempo, ma a quanto pare oggi - 15 maggio 2023 - il tempo è scaduto: fortunatamente per i fan dell'RPG fantasy, nel 2020 è stato pubblicato una remaster che ha portato il gioco sulle piattaforme moderne.

In altre parole, il fatto che non sia più disponibile per l'acquisto su PS3 e Xbox 360 e che non abbia più alcuna funzionalità online su queste piattaforme è un problema solo per una minoranza di giocatori che ancora utilizzano le vecchie console.

Purtroppo, però, Warp non è mai stato convertito sulle piattaforme moderne, il che significa che l'unico posto in cui è possibile acquistarlo sarà su PC via Steam.

Per quanto riguarda la remaster di Kingdoms of Amalur: Reckoning, questa si chiama Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Sviluppato da KAIKO, Big Huge Games e 38 Studios, il rifacimento è uscito l'8 settembre 2020 ed è stato generalmente accolto con favore da critica e pubblico, pur non essendo sicuramente un capolavoro indimenticabile.

