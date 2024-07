Driver tornerà con «altri emozionanti progetti»: lo conferma Ubisoft

Uno dei franchise di culto "dimenticati" da Ubisoft potrebbe finalmente essere quasi pronto a fare un ritorno ormai insperato: pare infatti che il publisher abbia intenzione di puntare a un revival di Driver per il prossimo futuro.

Un'operazione che potrebbe somigliare a quanto fatto recentemente dal publisher con Prince of Persia, che in attesa del remake de Le Sabbie del Tempo ha già rilasciato l'ottimo The Lost Crown (che trovate su Amazon) e The Rogue Prince of Persia in early access.

Ubisoft ha infatti confermato a Game File (via Game Rant) di aver cancellato una serie TV ispirata a Driver, ma contrariamente a quanto si potesse immaginare questo non significherà affatto la morte del brand.

Il publisher sta infatti «lavorando attivamente su altri emozionanti progetti» legati al brand, lasciando dunque la porta aperta non solo a possibili altri adattamenti televisivi, ma anche e soprattutto a nuovi videogiochi.

Dopo l'eccellente Driver San Francisco, che oggi è diventato purtroppo quasi impossibile da recuperare, sono di fatto passati quasi 13 anni dall'ultimo videogioco ufficiale della serie: si tratterebbe dunque di un ritorno che entusiasmerebbe particolarmente i più nostalgici.

Vale però la pena di sottolineare che tecnicamente Ubisoft non ha mai utilizzato alcun termine relativo ai videogiochi, ponderando bene le proprie parole e senza fare annunci più specifici.

Tuttavia, è chiaro che se davvero sono in sviluppo attivo numerosi progetti legati al brand, realizzare un nuovo videogioco sarebbe la mossa più sensata per generare nuovo entusiasmo, soprattutto considerando quanti anni sono passati dall'ultimo capitolo.

Insomma, i fan di Driver possono tornare a incrociare le dita e augurarsi che le cose vadano per il meglio: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità in merito.

Nel frattempo, vi lasciamo con una piccola curiosità: Ubisoft aveva già pensato di riportare in vita l'IP, ma un gioco scartato diventò la base per il primo Watch Dogs.

E magari sarà solo una coincidenza, ma il publisher ha recentemente annunciato proprio un film di Watch Dogs.