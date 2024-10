Dragon's Dogma 2, la nuova patch migliora la performance: ecco cosa cambia

Una delle critiche più comuni per Dragon's Dogma 2 era sicuramente legata alle sue prestazioni di gioco, spesso instabili e inferiori alle aspettative.

La scelta di proporre 30fps su console al lancio, in particolar modo, non era stata accolta bene dalla community, anche se con il passare del tempo Capcom ha cercato di migliorare costantemente la stabilità e le prestazioni.

Advertisement

Un ulteriore passo in avanti è finalmente arrivato con la nuova patch di metà ottobre, arrivata a sorpresa poche ore fa e pensata per modificare esclusivamente le modalità grafiche di Dragon's Dogma 2 (lo trovate scontato su Amazon).

Il changelog presente sul sito ufficiale ci propone infatti soltanto una nota in particolare, che vi riporteremo qui di seguito:

«Modificate le opzioni sotto Grafica all'interno del menu Opzioni in "Priorità alla grafica" e "Priorità alle prestazioni"».

Con un post pubblicato sulla pagina X ufficiale, gli autori di Dragon's Dogma 2 hanno fatto chiarezza sulle effettive prestazioni su console, confermando piccoli miglioramenti dopo la patch.

Grazie al nuovo aggiornamento, selezionando le opzioni "Priorità alle prestazioni" potremo infatti goderci un frame rate tra i 50 e i 60 FPS su PS5 e Xbox Series X, mentre tra i 30 e i 40 FPS con la "Priorità alla grafica".

Anche su Xbox Series S arriveranno dei miglioramenti, sebbene comprensibilmente ridotti: con la modalità prestazioni girerà tra i 35 e i 40 FPS, mentre la modalità grafica oscillerà tra i 30 e i 35 FPS.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Se sulle console meno potenti di Xbox non dovrebbe insomma cambiare molto, le versioni PS5 e Series X risentiranno maggiormente di queste novità: alcuni utenti hanno già avuto la possibilità di provare la nuova patch, confermando che effettivamente Dragon's Dogma 2 sembra molto più stabile e fluido.

La patch è in ogni caso disponibile anche su PC: non possiamo che consigliarvi di scaricarla il prima possibile per godervi al meglio la vostra avventura.

Ricordiamo che il precedente aggiornamento è arrivato poco meno di due settimane fa, ma si concentrava esclusivamente sulla risoluzione di bug: se ve la foste persa, trovate le novità nella nostra notizia dedicata.