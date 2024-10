Dragon Quest XI: un bundle offrirà la versione PS4 e 3DS

Un bundle contenente due versioni di uno stesso gioco. E’ quello che ha deciso di offrire Square Enix ai suoi giocatori, con l’uscita di un inedito pachetto contenente le due versioni di Dragon Quest XI per Playstation 4 e per Nintendo 3DS, raccolte in uno speciale bundle creato per l’occasione e venduto al prezzo di 14,960 yen, ossia 135 dollari. Ad ogni modo questi sarà acquistabile solo ed esclusivamente nello store Square Enix e presso alcuni negozi aderenti all’iniziativa. Sicuramente si tratta di un’offerta realmente particolare: ci state facendo un pensierino?Fonte: Kotaku