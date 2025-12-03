Il mondo dei JRPG è in fermento dopo le recenti dichiarazioni di Yuji Horii, il leggendario creatore di Dragon Quest e supervisore di Chrono Trigger, che ha lasciato intendere l'esistenza di progetti non annunciati legati al classico RPG di Square Enix.

Durante una livestream del suo talk show KosoKoso Hōsō Kyoku, Horii ha reagito in modo piuttosto eloquente quando è stato interrogato sui rumor che circolano in rete riguardo al franchise, proprio nell'anno che segna il trentesimo anniversario del titolo originale.

Le sue parole, o meglio la sua riluttanza nel rispondere, hanno acceso le speculazioni della community su un possibile remake o remaster di uno dei JRPG più celebrati di tutti i tempi.

La questione è emersa quando Kazuhiko Torishima, ex editor di Shonen Jump presente alla trasmissione, ha fatto notare i numerosi progetti già annunciati per celebrare l'anniversario di Chrono Trigger, tra cui una serie di concerti pianificati per il prossimo anno.

Quando Torishima ha chiesto esplicitamente se ci fossero novità in cantiere per il franchise, la reazione di Horii è stata tutt'altro che ambigua: "Non posso parlarne", ha dichiarato visibilmente imbarazzato, aggiungendo frasi rivelatrici come "Se lo dico, lo capirete!", "Non chiedetemelo!", e "Mi cacceranno nei guai!".

Il nervosismo del game designer giapponese, accompagnato dalle risate complici del panel, ha fatto più di mille annunci ufficiali. Torishima ha concluso maliziosamente con un "C'è qualcosa" che ha fatto il giro delle community JRPG di tutto il mondo.

Per i fan che da anni chiedono a gran voce un ritorno del franchise, questi indizi rappresentano la conferma più concreta finora arrivata da fonti ufficiali, anche se tecnicamente Horii non ha confermato nulla di specifico.

Square Enix aveva già riconosciuto ufficialmente il trentesimo anniversario di Chrono Trigger all'inizio dell'anno, promettendo di lanciare "vari progetti che andranno oltre il mondo del gioco" nei prossimi dodici mesi per esprimere gratitudine ai fan che hanno supportato il titolo nel corso dei decenni.

Tuttavia, fino ad ora non erano emersi dettagli concreti su cosa questi progetti potessero includere, alimentando teorie che spaziavano da semplici merchandise a ipotesi più ambiziose come un remake completo o quantomeno una collection rimasterizzata.

Le speculazioni si concentrano principalmente su due scenari: un remake in stile moderno che potrebbe rivaleggiare con i recenti rifacimenti di Final Fantasy VII e altri classici Square Enix, oppure una riedizione più conservativa simile a quella già disponibile su PC e mobile.