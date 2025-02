Goku Super Saiyan 4 Daima in Dragon Ball Sparking! Zero, grazie ai fan

La community di modding di Dragon Ball Sparking! Zero ha appena lanciato una mod che permette ai giocatori di trasformare Goku nel suo nuovo Super Saiyan 4, direttamente dalla serie Daima.

Questo aggiornamento arriva proprio mentre la nuova forma di Goku ha fatto il suo debutto ufficiale nel più recente episodio della serie, Awakening, dove il guerriero Saiyan ha raggiunto il suo iconico Super Saiyan 4 in una versione che questa volta è canonica.

Chi ha seguito la serie Dragon Ball Daima avrà visto Goku riacquistare la sua famosa trasformazione in Super Saiyan 4, ma questa volta con alcune differenze rispetto alla versione di Dragon Ball GT.

Sebbene la nuova forma prenda molta ispirazione dalla sua controparte di GT, ci sono delle modifiche evidenti, come la colorazione e il fatto che Goku rimane più basso rispetto alla versione precedente.

Questa reinterpretazione ha subito conquistato i fan, e la community di modding non ha perso tempo nel riprodurre questa nuova versione in Dragon Ball Sparking! Zero (che trovate su Amazon), come riportato anche da The Gamer.

La mod Goku SSJ4 Daima è stata creata da un modder conosciuto con il nome di EmiG84.

Il risultato finale è davvero impressionante: la mod riesce a catturare perfettamente l'essenza di Goku SSJ4 Daima, rendendo il personaggio quasi indistinguibile da un rilascio ufficiale.

Le trasformazioni di Super Saiyan 4 Daima non riguardano solo Goku, ma anche Vegeta, il che significa che entrambi i guerrieri Saiyan sono pronti a scatenarsi con queste nuove forme.

Le creazioni sono state pubblicate su Patreon dal modder e i fan possono vedere le mod in azione grazie ai video disponibili.

Se pensavate che la mod fosse solo una versione fan-made, sappiate che Goku SSJ4 Daima potrebbe arrivare ufficialmente in Dragon Ball Sparking! Zero nel prossimo futuro.

Il gioco ha già rilasciato il suo primo DLC, Hero of Justice, e sono previsti due ulteriori DLC. Uno di questi, infatti, includerà i personaggi di Daima, portando così la nuova forma di Goku direttamente nel gioco in versione ufficiale.

I fan non dovranno quindi aspettare molto per vedere l'arrivo della trasformazione nel gioco, sia per Goku che per Vegeta. Del resto, il trionfo di Sparking! Zero sembra inarrestabile, quindi è ovvio che sarà così.