Dopo Banishers, Don't Nod ha altri 7 giochi di ogni genere in sviluppo

Lo studio autore degli originali Life is Strange, di Tell Me Why, Vampyr e il recente Banishers: Ghosts of New Eden non sembra volersi prendere una pausa troppo presto, perché Don't Nod ha confermato di essere a lavoro su ben sette nouvi videogiochi.

Come riporta IGN US, lo studio ha svelato i piani futuri specificando che quattro di questi non sono stati neanche annunciati.

Cinque dei progetti sono in fase di sviluppo internamente, mentre i restanti due sono gestiti dagli sviluppatori esterni Tolima e Tiny Bull Studios. Tolima sta sviluppando Koira, una "avventura musicale disegnata a mano" che sarà pubblicata da Don't Nod.

Tra i prossimi titoli già noti c'è anche Lost Records: Bloom and Rage, annunciato durante i The Game Awards 2023, di cui sicuramente sapremo di più in un prossimo futuro.

Questi grandi piani fanno parte di un progetto a lungo termine in cui Don't Nod sta valutando se allargare i propri rami di competenza, ovvero i generi videoludici in cui vuole sperimentare le proprie capacità.

Tra giochi di ruolo, avventure narrative o più d'azione, ognuno di questi rami avrà i propri obiettivi sia di realizzazione che di vendite, ma ci sarà sempre collaborazione tra ogni squadra.

Lo spiega il CEO di Don't Nod, Oskar Guilbert:

«Abbiamo giochi di ruolo d'azione, con Vampyr e Banishers. Abbiamo lo studio a Montreal, che è molto importante anche per noi con il team di Life is Strange. E abbiamo anche un'altra filiale a Parigi, che è il ramo dell'azione e dell'avventura, dove le persone potranno continuare ad aumentare il proprio know-how e realizzare giochi sempre migliori di gioco in gioco.»

Il team dichiara inoltre di volersi concentrare su giochi che "sono più AA o un po' superiori", senza necessariamente approdare nel mercato degli AAA.

Con Banishers: Ghosts of New Eden (lo trovate su Amazon) in effetti Don't Nod è riuscito a fornire un'esperienza di gioco piacevole senza dover sconfinare nei giochi ad altissimo budget.

Come vi avevamo detto nella nostra recensione, infatti, «è l'opera della maturità di DON'T NOD: con una grande narrativa sempre credibile e con temi importanti, una scala di grigi dove nulla è netto e ogni scelta è complicata da prendere.»