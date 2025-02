Dite addio a questi 7 giochi gratis su Game Pass

Gli utenti Game Pass sanno che giornate come questa arrivano sempre, ovvero il momento in cui alcuni giochi gratis se ne vanno dal catalogo in abbonamento di Xbox.

Come sempre, Xbox Game Pass continua a rinnovare il suo catalogo, con titoli che escono per far spazio a nuove aggiunte che arrivano periodicamente nel catalogo.

Dopo l'addio a Darkest Dungeon e ad altri cinque giochi a fine gennaio, il servizio si prepara a perdere altri sette titoli a metà febbraio.

Precisamente da oggi, 15 febbraio, che sarà l'ultimo giorno in cui sarà possibile scaricare i giochi seguenti:

A Little to the Left

Bloodstained: Ritual of the Night

EA Sports UFC 3

Indivisible

Merge & Blade

Return to Grace

Tales of Arise

Tra questi, il nome più importante è senza dubbio Tales of Arise. Il gioco di ruolo di Bandai Namco, uscito nel 2021 e acclamato dalla critica, lascerà il catalogo ed è difficile che possiate giocarlo e finirlo in giornata.

Bloodstained: Ritual of the Night è un altro titolo pregevole che è un peccato che non sia più disponibile nella selezione di giochi gratis di Game Pass, così come l'adorabile A Little to the Left per gli amanti dei gatti.

Insomma, non resta che guardare al futuro con nuovi titoli che arriveranno prossimamente su Game Pass.

Tra questi indubbiamente Avowed, l'attesissimo gioco di ruolo di Obsidian che verrà inserito nel catalogo a partire dal 18 febbraio prossimo.

Si tratta di un titolo di grande pregio che dovreste provare, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione in cui abbiamo detto che «Avowed ci ha ricordato più volte Skyrim nei suoi momenti migliori, con quel senso di scoperta continuo, quel level design mai scontato, quelle grotte buie che chiedevano solo di essere esplorate e quelle quest apparentemente banali che invece sfociavano in avventure e battaglie epiche.»