Disney+: abbonati ora e vedi la nuova serie Secret Invasion

Se siete appassionati di film Disney, Star Wars o dei cinecomic Marvel, Disney+ è il servizio di streaming ideale per voi. Con Disney+ potrete accedere a un'ampia varietà di film e serie TV appartenenti a questi mondi, inclusi alcuni contenuti esclusivi disponibili soltanto su questa piattaforma.

Disney+ offre inoltre tutti i contenuti prodotti dalla Fox, sia film che serie TV, garantendo un'ampia selezione di opere adatte a tutta la famiglia, dai più piccoli agli adulti. L'abbonamento mensile a Disney+ ha un costo di 8,99€ al mese, tuttavia si consiglia di scegliere l'abbonamento annuale, il cui prezzo scontato è di 89,90€, permettendo di risparmiare il 15% rispetto alla sottoscrizione mensile.

Advertisement

In particolare, grazie a Disney+ potrete vedere la nuova serie Secret Invasion, la cui sinossi recita:

Nella nuova serie Marvel Studios ambientata nel presente dell'MCU, Nck Fury viene a sapere di un'invasione clandestina della Terra perpetrata da una fazione dei mutaforma Skrull. Fury si unisce così a Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Tales, che si è creato una vita sulla Terra: insieme corrono contro il tempo per sventare l'imminente invasione e salvare l'umanità.

Disney+ vi permette di accedere ad un vasto catalogo di film, serie TV, cartoni animati e tanto altro ancora, costantemente in aggiornamento. Oltre ai classici Disney, su Disney+ sono presenti tantissimi altri contenuti per grandi e piccini, a partire dagli splendidi documentati firmati National Geographic, passando ai cinecomic Marvel per finire alla sezione Star, nella quale trovate anche film e serie per adulti, come American Horror Story, Alien, X-Files e molto altro ancora.

Ricordiamo che su Disney+ trovate anche tutti i film Disney a poca distanza dalla loro uscita al cinema e, grazie alla funzionalità GroupWatch, potrete visionare i contenuti e commentarli anche mentre vi trovare lontani dai vostri amici e/o cari.

Vi consigliamo assolutamente di abbonarvi a Disney+ per questo e tantissimi altri contenuti di cui innamorarvi! Infine, vi rammentiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.