Diablo IV per Xbox in sconto su Instant Gaming! -20%

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare la versione Xbox di Diablo IV a soli 64,29€, con uno sconto del 20% e un risparmio reale di 15,71€ rispetto agli 80€ usuali di listino.

La Standard Edition di Diablo IV non solo include il gioco stesso, ma anche una serie di contenuti extra per Diablo III, World of Warcraft e Diablo Immortal, rendendolo un acquisto imperdibile per tutti gli appassionati della serie.

In Diablo IV, vi troverete ad affrontare infiniti mali, con un'ampia varietà di abilità da padroneggiare e tesori leggendari da scoprire. Ma Diablo IV non è solo un'esperienza solitaria: potrete avventurarvi nel gioco con i vostri amici, condividendo le sfide e le vittorie.

Diablo IV offre anche il cross-play e il progresso condiviso su tutte le piattaforme disponibili, eliminando la necessità di zone di lobby e rendendo l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente e immediata.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9, abbiamo affermato che "la ricerca della Figlia dell'Odio, madre di Sanctuarium, è un'avventura unica e coinvolgente che non mancherà di appassionare sia i fan storici del franchise che i nuovi adepti, visto che Diablo IV è seriamente rivolto anche a chi non ha mai toccato un capitolo della saga Blizzard in vita sua. Graficamente ed esteticamente sontuoso, dotato di un'atmosfera che si taglia con il coltello e di un open world che - incredibile ma vero - riesce davvero a restituire quella sensazione di oscuro degrado e raccapriccio che pervade ogni angolo del mondo".

