Diablo 4: scopri come averlo a un prezzo scontatissimo!

Eneba è uno store online che si concentra sulla vendita di chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. In particolare, se volete addentrarvi nel pericoloso mondo del recentissimo Diablo IV, ma volete allo stesso tempo risparmiare, vi suggeriamo di esplorare le eccellenti offerte proposte sul portale!

Infatti, potete trovare l'edizione digitale del gioco per console a un prezzo molto conveniente, rispetto all'usuale costo di 79,99€. In particolare, la versione per Xbox Series X|S è disponibile a partire da 66,39€, ma ci sono anche offerte vantaggiose per il mondo PlayStation.

Advertisement

Sul sito, infatti, potrete trovare vari tagli delle PlayStation Card a prezzo ridotto: se siete interessati solo a Diablo IV, vi suggeriamo di acquistare due card dal valore di 40,00€ ciascuna, offerte a 34,21€. Considerando che Diablo IV è in vendita sul PlayStation Store a 79,99€, acquistando le due card spenderete in totale solo 68,42€.

Che decidiate di optare per la versione Xbox o PlayStation, potrete risparmiare una somma significativa su Diablo IV. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9, abbiamo affermato che "[Diablo IV] è graficamente ed esteticamente sontuoso, dotato di un'atmosfera che si taglia con il coltello e di un open world che - incredibile ma vero - riesce davvero a restituire quella sensazione di oscuro degrado e raccapriccio che pervade ogni angolo del mondo".

Eneba è una scelta ideale per coloro che cercano una vasta selezione di giochi per console e PC a prezzi competitivi, offrendo anche la comodità di acquistarli online e riceverli sotto forma di chiave digitale. Il catalogo completo può essere consultato tramite il link fornito in calce, seguendo il quale potrete trovare una vasta scelta di giochi per console e PC, così come altri prodotti digitali come software e abbonamenti. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.