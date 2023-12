Devolver Digital salva il Natale con un evento a sorpresa: ecco i dettagli

Mancano pochi giorni a Natale e alla fine dell'annata videoludica in generale, ma questo non significa che non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto come quelle del Devolver Digital Holiday Special 2023, uno speciale episodio del Devolver Public Access in cui l'eclettico publisher ci racconterà alcuni dei giochi in arrivo.

Il publisher che di recente ha dato vita a Cult of the Lamb, diventato direttamente di culto anche grazie ai gadget su Amazon, si prepara quindi a riempire il calendario delle uscite del prossimo anno.

Le quali erano già state anticipate in parte in un altro evento surreale di qualche tempo fa, in cui Devolver Digital aveva dichiaratamente anticipato di mostrare solo giochi rinviati al 2024, mantenendo la promessa.

Il 2024 sarà il periodo in cui vedremo Pepper Grinder, Stick it to the Stickman, Anger Foot, Skate Story e il molto atteso The Plucky Squire.

Alcuni di questi giochi saranno protagonisti del Devolver Public Access | Holiday Special 2023, che andrà online domani.

«Unisciti a Mr. Meatless, Babbo Natale e altri ospiti a sorpresa mentre condividono nuovi look e dettagli su Baby Steps, Pepper Grinder e The Plucky Squire in questo normale e completamente sano speciale natalizio.»

Quel "normale" e "completamente sano" ci fa capire che l'evento sarà assurdo come ormai sono assurdi e grotteschi molti degli eventi di Devolver Digital, e lo potremo scoprire a partire dal 21 dicembre alle ore 17:00.

Baby Steps è un nuovo simulatore di camminata basato sulla fisica di Bennett Foddy (quello di Getting over it with Bennett Foddy), mentre Pepper Grinder è invece un gioco d'azione 2D nel quale siamo armati di una trivella e The Plucky Squire è uno dei giochi più attesi tra quelli del catalogo di Devolver Digital, perché è una deliziosa avventura action che mischia vari stili estetici.

Nell'attesa dell'evento, se avete bisogno di altri consigli di Natale c'è una guida pensata in particolare per i genitori videogiocatori.