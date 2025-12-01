Capcom sarebbe al lavoro su un nuovo capitolo della serie Dead Rising, segnando così il ritorno di uno dei suoi franchise più popolari e richiesti. La notizia arriva da un report pubblicato da MP1st e parzialmente confermato anche da fonti interne consultate da VGC, che suggeriscono come la compagnia giapponese stia preparando un vero e proprio nuovo episodio principale, e non un semplice remake o remaster.

Secondo quanto riportato, il protagonista del gioco sarà ancora una volta Frank West, volto storico della serie e personaggio simbolo fin dal debutto del 2006. Il nuovo capitolo dovrebbe portarlo a Hollywood, con la maggior parte dell’azione ambientata all’interno di un enorme lotto di studi cinematografici, strutturato come un’area chiusa e ricca di set, scenari e pericoli. Qui, il villain principale metterebbe Frank e gli altri sopravvissuti di fronte a una serie di prove pensate per realizzare il suo “film perfetto”, trasformando la sopravvivenza in una macabra competizione.

Il rumoreggiato progetto arriva in un momento particolarmente significativo per la serie. Lo scorso anno Capcom ha pubblicato il remaster del primo Dead Rising, migliorato sotto il profilo tecnico e arricchito con controlli moderni e vari accorgimenti alla qualità della vita. Una riedizione accolta positivamente e definita da VGC “la base perfetta per un nuovo sequel”, alimentando i sospetti che la compagnia volesse testare l’interesse del pubblico prima di rilanciare il franchise.

La scelta di riportare in vita la saga si inserisce inoltre nella strategia annunciata da Capcom, intenzionata a “riattivare IP dormienti” come parte di un piano più ampio per valorizzare il proprio catalogo. Dopo i recenti annunci dei nuovi Onimusha e Okami, la compagnia ha anche chiesto ai fan quali serie vorrebbero rivedere, segno di un’attenzione crescente verso il recupero delle sue storiche proprietà intellettuali.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma tutte le indicazioni puntano a un ritorno imminente di Dead Rising. E se le indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, Frank West potrebbe presto tornare davanti all’obiettivo – ma questa volta, per sopravvivere al set più pericoloso di Hollywood.