Dead Rising Deluxe Remaster: rivivi l'apocalisse zombie a PREZZO SCONTATO! -36%

Dead Rising Deluxe Remaster per PS5 è attualmente disponibile su Amazon a 42,38€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo originale di 65,99€.

Dead Rising Deluxe Remaster, chi dovrebbe acquistarlo?

In Dead Rising Deluxe Remaster, tornerete a esplorare il Willamette Parkview Mall infestato da orde di zombie come mai prima d'ora. Grazie alla risoluzione fino a 4K e al frame rate fluido a 60 FPS, l'azione sarà ancora più spettacolare e immersiva. Inoltre, il gioco introduce modelli dei personaggi completamente aggiornati, donando un look rinnovato a Frank West, agli Psicopatici, agli NPC come Brad, Jessie e Isabela, oltre ai numerosi sopravvissuti e, ovviamente, alle ondate infinite di zombie!

Per la prima volta nella storia del franchise, Dead Rising Deluxe Remaster offre il doppiaggio in nove lingue diverse, tra cui italiano, inglese, giapponese, francese, tedesco e spagnolo, permettendovi di vivere l'esperienza di gioco con un coinvolgimento ancora maggiore. Il titolo presenta anche sottotitoli in ben 14 lingue, garantendo accessibilità e inclusione per tutti i giocatori.

Oltre al comparto tecnico migliorato, il gioco introduce una serie di miglioramenti che rispondono alle richieste dei fan storici. Dai controlli ottimizzati alle nuove funzionalità per rendere l'esperienza di gioco più fluida e godibile, Dead Rising Deluxe Remaster si conferma come la versione definitiva del classico survival horror d'azione.

Dead Rising Deluxe Remaster introduce una serie di miglioramenti che rispondono alle richieste dei fan storici, dai controlli ottimizzati alle nuove funzionalità per rendere l'esperienza di gioco più fluida e godibile.

