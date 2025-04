Days Gone Remastered non sarà un porting svogliato: «È speciale»

A sei anni dal debutto originale su PS4, Days Gone si prepara a tornare con una versione rimasterizzata che promette di ridefinire l’esperienza di gioco.

Presentato ufficialmente durante lo State of Play di febbraio 2025, Days Gone Remastered arriverà il 25 aprile su PlayStation 5 portando con sé una valanga di novità che hanno già infiammato i fan del gioco originale (che trovate su Amazon).

Nonostante la delusione di molti per la mancata approvazione di un sequel da parte di Sony, l’entusiasmo dei fan non è mancato: i preordini del gioco hanno registrato numeri molto positivi e i primi commenti online parlano chiaro — c’è grande attesa per questo ritorno.

Sviluppato da Bend Studio, Days Gone Remastered punta a sfruttare al massimo le potenzialità di PS5.

Kevin McAllister, creative lead del progetto, ha sottolineato in un’intervista al PlayStation Blog che il gioco presenterà miglioramenti visivi significativi, tra cui illuminazione più realistica, ombre più definite, nebbia più profonda e – novità assoluta – orde di Freaker ancora più numerose, con alcune che supereranno gli 800 nemici su schermo.

«È un gioco speciale anche per i nostri giocatori. Abbiamo avuto l'opportunità di rimasterizzare un gioco che abbiamo pubblicato originariamente su PS4 nel 2019 e portato su PC nel 2021. Sei anni dopo l'originale, la tecnologia è migliorata: ora abbiamo la potenza della PS5. Potevamo fare molto di più per mostrare il potenziale del gioco».

Oltre all’impatto grafico, il remaster offrirà anche contenuti inediti per circa dieci ore di gioco, nuove armi, mappe aggiuntive e due modalità completamente nuove.

La prima, Horde Assault, è pensata per i giocatori più temerari, con ondate di Freaker sempre più complesse da gestire. La seconda, Speedrun Mode, strizza l’occhio agli speedrunner: timer integrato, filmati esclusi e performance tutto d’un fiato.

Infine, anche i giocatori PC non resteranno a mani vuote: il DLC Broken Road, già in wishlist su Steam, porterà alcune delle novità della remaster nel gioco base.

Entrambe le versioni – PS5 e PC – saranno disponibili dal 25 aprile 2025. Insomma, Days Gone Remastered si presenta come molto più di una semplice operazione nostalgia: è un ritorno in grande stile per uno dei titoli più discussi della scorsa generazione.

Personalmente, sono felice di vedere Days Gone tornare sotto i riflettori con un’edizione che sembra finalmente rendere giustizia a un titolo spesso sottovalutato. Certo, resta un po’ l’amaro in bocca per l’assenza di un vero sequel, ma se questo remaster riuscirà a far riscoprire il gioco a un nuovo pubblico — e magari a riaccendere l’interesse di Sony — allora potrebbe davvero rappresentare una seconda possibilità per Deacon e compagni.