Daymare 1994 conterà anche su Cristina Scabbia dei Lacuna Coil

Daymare: 1994 Sandcastle, videogioco horror ad alto tasso di italianità realizzato da Invader Studios e pubblicato da Leonardo Interactive, aggiunge un'altra freccia nostrana al proprio arco: in queste ore, infatti, il publisher ha svelato il tema ufficiale della colonna sonora del gioco, che sarà cantato da Cristina Scabbia, celebre vocalist della band metal Lacuna Coil, nota anche per il suo amore per il mondo dei videogame.

Il brano è intitolato Loneliness ed è cantato da Scabbia, mentre la musica è composta da Alessandro Galdieri. Secondo il publisher, parliamo di «una canzone coinvolgente, disponibile dal 25 agosto 2023 sui principali negozi di musica online, destinata ad accompagnare i giocatori nel loro intenso viaggio attraverso il mondo post apocalittico di Daymare: 1994 Sandcastle».

Se volete darle un primo ascolto, potete farlo direttamente tramite il video che vi proponiamo qui di seguito.

«Quando i ragazzi di Invaders Studios mi hanno chiesto di interpretare la canzone ‘Loneliness’ per Daymare: 1994 Sandcastle, ho accettato con immensa gioia» ha raccontato Cristina Scabbia, in occasione della pubblicazione del brano.

«Penso che ‘Loneliness’ sia una canzone molto struggente e incredibilmente evocativa, perfetta per abbracciare l'atmosfera del gioco e le emozioni del suo protagonista. Spero davvero che adorerete la solitudine tanto quanto me!».

Anche Leonardo Caltagirone, fondatore del publisher Leonardo Interactive, non ha nascosto il suo entusiasmo per questa collaborazione: «l'aggiunta dello straordinario talento di Cristina Scabbia al Main Theme Ufficiale eleva l'esperienza di gioco complessiva, rafforzando il nostro impegno a fornire il meglio nell'intrattenimento survival horror».

L'uscita di Daymare 1994 è ormai imminente: è fissata per il 30 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One – se interessati, lo trovate su Amazon. Il titolo raccoglie l'eredità dell'apprezzato Daymare 1998, che a sua volta voleva rifarsi ai modelli classici degli horror anni '90, come i capostipite della saga Resident Evil.

In attesa del nuovo episodio, vi raccomandiamo la recensione del precedente, per scoprire più da vicino la saga. E se volete scoprire qualcosa di più sugli ambiziosi progetti futuri di Leonardo Interactive, ne abbiamo discusso in questo articolo.