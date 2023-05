Dark Souls incontra Devil May Cry, ma in Skyrim

I fan di Skyrim non sembrano voler smettere di parlare del loro gioco preferito, così come non smettono di proporre mod sempre nuove e sorprendenti.

Il quinto capitolo della serie fantasy (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) continua a essere un fulgido esempio di creatività, tanti che ad oggi non c'è alcun segno che la sua popolarità possa scemare.

Advertisement

Le innumerevoli mod che vengono rilasciate dalla community (come quella legata a ChatGPT) stanno a sottolineare come siano i giocatori stessi a mantenere il titolo vivo e vegeto.

Ora, come riportato anche da WindowsCentral, Dark Souls incontra Devil May Cry grazie a un mix di mod di Skyrim realmente sorprendenti.

Lo YouTuber "Cris" ha messo insieme questo splendido montaggio di incredibili mod di Skyrim, mostrando quanto la community di modding sia arrivata lontano.

Cris ha infatti scaricato una pletora di mod per Skyrim, tra cui una che aggiunge le iconiche ambientazioni di Dark Souls, i combattimenti d'azione simili a Sekiro e Devil May Cry e, per buona misura, NieR Automata.

Guardare il giocatore colpire e tagliare nemici nell'iconica cattedrale di Anor Londo di Dark Souls, con tanto di trick volanti alla Devil May Cry con effetti epici che ricordano l'Inferno di Dante, non ha prezzo.

Il risultato è un gioco che non assomiglia quasi per niente a Skyrim, ma che al tempo stesso ha un aspetto fantastico. Chiaramente, i puristi è meglio che restino alla larga da una mod del genere, in grado di "snaturare" il classico Bethesda fin nelle radici.

Restando in tema, una recente mod per The Elder Scrolls V apporta alcuni miglioramenti al vampirismo, includendo contenuti tagliati dal gioco originale.

Ma non solo: vi ricordiamo anche Skyblivion, una mod che ricrea il mondo di Oblivion utilizzando il motore grafico e gli assets di Skyrim.