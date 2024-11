Dark Souls 3 Remastered potrebbe essere già in sviluppo

Dopo il successo di Elden Ring e dell'espansione Shadow of the Erdtree, potrebbe volerci molto tempo prima di vedere un nuovo soulslike da FromSoftware: probabilmente è anche per questo motivo che Bandai Namco starebbe pensando di riproporre uno dei capitoli più amati dai fan.

Tech4Gamers segnala infatti le ultime indiscrezioni di Nick Baker di XboxEra durante il podcast dedicato, secondo cui il publisher sarebbe già al lavoro su una versione rimasterizzata di Dark Souls 3.

L'insider si è spesso rivelato affidabile in passato e questa non sarebbe certo la prima volta che Bandai Namco riporterebbe in vita i soui soulslike: l'operazione sarebbe infatti simile a quanto già avvenuto con Dark Souls Remastered (lo trovate su Amazon) e con Dark Souls II Scholar of the First Sin, questa volta con ottimizzazioni per console next-gen.

Nick Baker ha commentato le ultime voci di corridoio sottolineando di averne già sentito parlare e che ci sarebbe di più da dire al riguardo, ma che al momento non è possibile svelare ulteriori dettagli in più.

Dark Souls 3 Remastered sarebbe una rimasterizzazione decisamente atipica: a differenza dei primi due episodi, il terzo episodio è già in grado di girare perfettamente a 60FPS su PS5 e Xbox Series X|S.

Tuttavia, per avere questi miglioramenti di performance è stato necessario sacrificare la risoluzione grafica: un "problema" che potrebbe essere risolto da una nuova edizione di gioco, appositamente studiata per le console di ultima generazione e che possa fornire sia frame rate che qualità grafica eccellenti.

Questa mossa servirebbe anche per ingannare l'attesa di chi, dopo aver ormai spolpato per bene Elden Ring, attenderà con pazienza nuovi titoli FromSoftware.

Se queste indiscrezioni fossero confermate, di fatto l'intera trilogia sarebbe disponibile con versioni rimasterizzate, ma per il momento vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Nel frattempo, ricordiamo che Shadow of the Erdtree potrebbe essere addirittura candidato al GOTY, grazie alle nuove regole di The Game Awards. Una possibilità che, tuttavia, non è stata accolta con entusiasmo da tantissimi fan.