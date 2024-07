Dark Souls 2 diventa più bello da vedere (grazie ai fan)

Dark Souls 2 è uno dei soulslike più chiacchierati dagli appassionati del genere, sebbene ora qualcuno ha decido di renderlo più bello da vedere.

Con l'hype del DLC Shadow of the Endtree per Elden Ring (il gioco base lo trovate a prezzo basso su Amazon) i titoli From sono tornati sulla cresta dell'onda.

Già alcuni mesi fa il modder "fromsoftserve" aveva rilasciato una mod grafica imperdibile per la versione originale di Dark Souls 2.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, qualcun altro ha deciso di migliorare ulteriormente il gioco dal punto di vista grafico.

Il modder 'Ganaboy' ha rilasciato una nuova versione della mod del motore di illuminazione di Dark Souls 2.

Questo aggiornamento aggiunge il supporto per NVIDIA DLSS e AMD FSR, in modo da rendere la grafica del gioco più gradevole, soprattutto con DLSS, oltre a a funzionare meglio sui PC.

Entrando nei dettagli, DS2 Lighting Engine V_9_3_5 aggiunge il supporto per NVIDIA DLSS 3.7 e AMD FSR 2.2.1.

Entrambe queste tecniche di upscaling hanno accesso ai vettori di movimento. In quanto tali, dovrebbero presentare artefatti visivi minimi in movimento.

All'inizio del mese, il modder ha condiviso un video di confronto tra il TAA nativo del gioco e il DLAA (lo trovate poco sopra). Quest'ultimo riesce a fornire una qualità dell'immagine migliore rispetto a TAA.

Quindi, se possedete una GPU NVIDIA RTX, vi consigliamo vivamente di utilizzarla.

Attenzione, però: la mod aggiunge solo il supporto per le tecnologie NVIDIA DLSS e AMD FSR Super Resolution e non offre il supporto per la Frame Generation. Quindi, non aspettatevi nulla di simile.

Per chi non ne fosse a conoscenza, DS2LightingEngine è una delle migliori mod grafiche per Dark Souls 2. Questa permette di ottenere effetti moderni come la nebbia volumetrica, l'occlusione ambientale di alta qualità utilizzando GTAO e la Adaptive Tessellation.

I giocatori possono anche usufruire di un nuovo sistema di geometria distante e di un rendering dei materiali migliorato per metalli e non. La mod permette anche di inserire nuove mesh e di sovrascrivere le texture e ha un postprocessore migliorato.

Se vi va, potete scaricarla da questo indirizzo, ovviamente in forma totalmente gratuita.

Restando in argomento, i fan hanno scoperto un accenno proprio a Dark Souls 2 nel trailer di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che a molti sarà certamente sfuggito.