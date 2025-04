Da serie TV a film: Sony cambia i piani per Horizon

La saga di Horizon Zero Dawn, popolare franchise di videogiochi di Sony, sta subendo un importante cambiamento nella sua strategia di adattamento per il grande pubblico.

Il progetto inizialmente concepito come serie televisiva in collaborazione con Netflix ha recentemente virato verso un formato cinematografico.

Questa decisione rappresenta un significativo ripensamento nella strategia di Sony per portare le sue proprietà intellettuali verso nuovi media, in un periodo in cui le trasposizioni di videogiochi stanno vivendo un momento particolarmente florido tra cinema e piattaforme streaming.

La notizia del passaggio da serie TV a film è stata confermata da Asad Qizilbash, responsabile di PlayStation Productions, durante un'intervista con Variety.

Secondo quanto dichiarato, il progetto televisivo in collaborazione con Netflix non stava procedendo nella direzione creativa desiderata dall'azienda giapponese.

«Non stava andando creativamente come volevamo», ha spiegato Qizilbash, giustificando così la decisione di optare per un lungometraggio cinematografico.

Nella stessa intervista, il dirigente ha anche rivelato che Sony sta considerando la possibilità di trasformare un'altra sua proprietà intellettuale, Astro Bot, in un film.

Questo suggerisce una strategia più ampia dell'azienda nell'esplorare il potenziale cinematografico dei suoi franchise videoludici, seguendo il successo di altre trasposizioni come quella di The Last of Us per HBO.

La decisione solleva interrogativi nella comunità di fan, divisa tra chi ritiene che il ricco mondo di Horizon (che trovate su Amazon) meritasse lo spazio narrativo di una serie e chi invece è entusiasta della possibilità di vedere le spettacolari ambientazioni del gioco con il budget e la scala di una produzione cinematografica.

Resta da vedere se questa scelta si rivelerà vincente per Sony, in un periodo in cui gli adattamenti videoludici stanno finalmente trovando una loro identità e credibilità presso il grande pubblico.