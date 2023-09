Cyberpunk 2077 Phantom Liberty nasconde un omaggio a The Witcher 3

Con la recentissima uscita del DLC Phantom Liberty, i fan di Cyberpunk 2077 stanno già iniziando a ingegnarsi per riuscire a scoprire tutti i segreti che CD Projekt ha nascosto.

Il team di sviluppo ci ha del resto già abituato a diversi omaggi, alcuni dei quali possono rivelarsi decisamente commoventi, come quello che ha deciso di "riportare in vita" un fan nel gioco.

Ma CD Projekt non ha certo dimenticato il titolo che ha davvero portato il team al successo internazionale: ci riferiamo naturalmente a The Witcher 3 (lo trovate su Amazon), con un nuovo interessante omaggio nascosto nell'espansione di Cyberpunk 2077.

Alcuni piccoli easter egg erano già presenti nel gioco base, come quello che vedeva Ciri protagonista in una copertina e un riferimento musicale, quando si poteva saltuariamente ascoltare alcuni passanti suonare il tema musicale di Dettlaff, dall'espansione Blood and Wine, che riproponiamo di seguito.

E anche in questo caso, sembra che CD Projekt abbia scelto la strada dei riferimenti musicali, con un easter egg che potreste riuscire a incontrare già nelle prime ore dell'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077.

Come riportato da PCGamesN, verso l'inizio del DLC sarete incaricati di fare una telefonata digitando numeri di telefono: ebbene, se sceglierete di inserire il numero "5745552377", potrete ascoltare il tema musicale principale di The Witcher 3.

A completamento dell'easter egg, potrete anche assistere a una reazione unica di Johnny Silverhand, come potete vedere voi stessi nel seguente video:

Un altro easter egg divertente potrà essere ottenuto digitando il numero "6175556277": questo vi permetterà di ascoltare Never Fade Away, la celebre canzone del gruppo Samurai di Johnny Silverhand. Potete anche tentare altri numeri per osservare buffe reazioni, come il 911 o 80085.

Restando in tema con le decisioni iniziali in Phantom Liberty, cogliamo l'occasione per farvi un piccolo avvertimento: c'è un dialogo che non dovete assolutamente scegliere per godervi tutti i contenuti del DLC.