Il sistema di inseguimenti della polizia in Cyberpunk 2077 nasconde un segreto che molti giocatori probabilmente non hanno mai sospettato: dietro l'apparente complessità degli scontri con le forze dell'ordine di Night City si cela l'ispirazione di uno dei videogiochi arcade più iconici di sempre.

Quando i veicoli della polizia ti circondano da ogni direzione mentre cerchi disperatamente una via di fuga, stai essenzialmente vivendo una versione ultramoderna e sofisticata di Pac-Man. La rivelazione è arrivata direttamente da CD Projekt durante una conferenza tecnica che ha svelato i meccanismi nascosti dietro uno degli aggiornamenti più apprezzati del gioco.

La genesi di questo sistema così peculiare affonda le radici nelle critiche ricevute al lancio del gioco nel dicembre 2020. All'epoca, il sistema poliziesco era stato giudicato troppo permissivo e poco coinvolgente, incapace di offrire quella tensione e quel senso di pericolo che ci si aspetterebbe in una metropoli distopica. La risposta di CD Projekt è arrivata nel 2023 con un aggiornamento radicale che ha trasformato completamente l'esperienza degli inseguimenti, rendendola dinamica e sorprendentemente strategica.

Durante la Game Industry Conference di Poznań, Maciej Celmer, senior AI programmer dello studio polacco, ha svelato i dettagli tecnici di questa trasformazione.

La domanda chiave che il team si è posto era apparentemente semplice: come creare un sistema che circondasse il giocatore mantenendo sempre aperta almeno una possibile via di fuga? La soluzione è arrivata guardando al passato, a quel labirinto pixelato dove quattro fantasmi colorati inseguivano instancabilmente una pallina gialla affamata di puntini.

Nel classico Pac-Man, ogni fantasma segue una strategia comportamentale distinta: Pinky tenta di tendere imboscate, Blinky insegue direttamente il giocatore, mentre gli altri due adottano approcci differenti.

Questo principio di diversificazione strategica è stato applicato agli inseguimenti veicolari di Cyberpunk 2077, dove sette diverse strategie operative guidano il comportamento delle auto della polizia. Celmer ha confermato via email che Pac-Man è stata una delle "molte" ispirazioni per l'aggiornamento, particolarmente significativa per i designer che hanno concepito l'idea iniziale.

Le sette strategie implementate variano in complessità e aggressività. Alcune sono relativamente semplici, come quella che porta i veicoli a muoversi direttamente verso il giocatore in linea retta, utilizzata quando il sistema è in stato di allerta.

Altre sono più elaborate, come la "trappola all'incrocio" che cerca di aggirare il giocatore alla prossima intersezione, o la strategia più aggressiva che permette ai veicoli di raggiungerlo da qualsiasi posizione. Esiste persino una strategia di pattugliamento del quadrante circostante e una di ricerca iniziale attorno alla scena del crimine.

Quale strategia viene utilizzata dipende da molteplici fattori dinamici: il livello di allerta, lo stato del sistema poliziesco (rilassato, allertato o in combattimento) e le condizioni specifiche del momento. Una volta attivate, le auto possono eseguire diverse manovre aggiuntive a seconda della situazione: speronamento, spari, blocchi stradali, sorpassi o allineamento con il veicolo inseguito.

La natura dinamica di Night City significa però che garantire sempre una via di fuga non è una certezza assoluta, come ha sottolineato Celmer usando significativamente il verbo "provare".

Osservando le strade di Cyberpunk 2077 dall'alto, l'analogia con Pac-Man diventa visivamente evidente. I veicoli della polizia si muovono come i fantasmi attraverso il labirinto urbano, ciascuno seguendo la propria logica ma collaborando inconsapevolmente per stringere il cerchio attorno al giocatore.

"Volevamo semplicemente fare qualcosa di leggermente diverso rispetto ad altri giochi con sistemi simili", ha spiegato Celmer. La combinazione di un design classico dell'intelligenza artificiale ispirato a Pac-Man sembrava perfetta per implementare gli inseguimenti polizieschi nel contesto futuristico del gioco.

Questo tipo di attenzione ai dettagli tecnici ha contribuito alla straordinaria rinascita di Cyberpunk 2077, che rappresenta uno dei recuperi più spettacolari nella storia dei videogiochi.