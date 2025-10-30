Il celebre pallino giallo più affamato della storia dei videogiochi torna a farci compagnia proprio nei giorni di Halloween, con un'iniziativa che celebra i 45 anni dalla sua nascita. Google ha deciso di rendere omaggio a Pac-Man con un Doodle interattivo che trasforma la homepage del motore di ricerca in una sala giochi virtuale, offrendo agli utenti l'opportunità di rivivere l'esperienza arcade che ha segnato un'intera generazione di giocatori.

L'iniziativa, disponibile per oggi e domani, presenta quattro labirinti a tema casa infestata progettati appositamente da Bandai Namco Entertainment, la casa madre del franchise. La scelta del periodo non è casuale: la sovrapposizione tra l'anniversario del gioco e la festività di Halloween crea un connubio perfetto, considerando che i fantasmi sono da sempre i protagonisti indiscussi delle avventure di Pac-Man.

Il gameplay rimane fedele alla formula originale che ha conquistato il mondo nel 1980. I giocatori devono guidare il protagonista attraverso i labirinti, divorando tutti i puntini disseminati lungo i percorsi mentre cercano di sfuggire all'inseguimento degli spettri. La sfida sta nel completare ogni livello senza finire nelle grinfie della temibile Ghost Gang.

Gli storici antagonisti del gioco sono nuovamente presenti con le loro personalità distintive che influenzano il design stesso dei labirinti. Blinky, il fantasma rosso, mantiene il suo comportamento aggressivo inseguendo direttamente Pac-Man, mentre gli altri membri della banda preferiscono tattiche di accerchiamento più subdole. Questa varietà di approcci richiede ai giocatori di adattare continuamente la propria strategia.

Il meccanismo delle Power Pallets introduce l'elemento di ribaltamento che ha reso celebre il gioco: raccogliendole, si attiva un evento a tempo limitato durante il quale i ruoli si invertono. Pac-Man diventa il cacciatore e può divorare i fantasmi, che assumono il caratteristico colore blu segnalando la loro vulnerabilità temporanea.

Per accedere all'esperienza ludica basta visitare la homepage di Google da computer oppure aprire l'applicazione mobile del motore di ricerca, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. I controlli variano in base alla piattaforma: su PC si utilizzano i tasti freccia della tastiera, mentre su smartphone e tablet è necessario effettuare swipe o premere e muovere il dito sullo schermo per cambiare direzione.

L'operazione rappresenta l'ennesima dimostrazione di come Google utilizzi i suoi Doodle non solo per commemorare eventi storici o personalità illustri, ma anche per celebrare fenomeni della cultura pop che hanno lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo. Pac-Man, con i suoi 45 anni di storia, appartiene senza dubbio a questa categoria di icone intergenerazionali che continuano ad attrarre pubblico di tutte le età.