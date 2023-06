Cuffie gaming wireless Nacon RIG 700HD con il 36% di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, lunedì 19 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo le cuffie gaming Nacon RIG 700HD, che attualmente potete portarvi a casa a soli 82,99€, rispetto agli usuali 129,99€ di listino, per un risparmio reale di 47€ e uno sconto del 36,15%.

Le cuffie gaming Nacon RIG 700HD sono pensate per il gaming competitivo e ottimizzate per Windows. Forniscono un suono potente e cristallino grazie a driver da 40 mm ad alta sensibilità con risuonatori a bassa frequenza, che amplificano i bassi e minimizzano le distorsioni. Il design ultraleggero di 241 grammi, l'archetto flessibile e regolabile e i padiglioni auricolari in memory foam garantiscono un comfort eccellente, anche durante le lunghe sessioni di gioco. Inoltre, grazie alla batteria a lunga durata, possono essere utilizzate fino a 12 ore con una singola ricarica.

Le cuffie gaming Nacon RIG 700HD sono dotate di comandi di bilanciamento dell'audio integrati e offrono un'immersione totale nel gioco grazie all'isolamento dal rumore esterno fornito dall'imbottitura in memory foam. L'archetto, realizzato con materiali di alta qualità, è flessibile e robusto, adattandosi a qualsiasi utente.

Dal punto di vista della connettività, le cuffie gaming Nacon RIG 700HD sono wireless e garantiscono un gioco senza latenza fino a 10 m dal PC, grazie al trasmettitore RF a 2,4 GHz. Include anche un microfono rimovibile, ideale per le sessioni di gioco in solitaria.

Oltre alle cuffie gaming Nacon RIG 700HD menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.