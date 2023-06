Cuffie gaming Logitech G733 con il 38% di sconto! Imperdibili!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato, grazie alla promozione "Gaming Experience".

Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi. Questa promozione giornaliera offre l'opportunità di acquistare prodotti di alta gamma scontati, rappresentando quindi un'ottima occasione per effettuare un acquisto importante o risparmiare su quello già pianificato in precedenza.

Tra i prodotti in offerta, spiccano le cuffie gaming Logitech G733, che potete acquistare a soli 99€ invece dei 159,99€ di listino, con uno sconto del 38,12% e un risparmio reale di 60,99€. Un'opportunità da non perdere per acquistare delle cuffie gaming di alta qualità a un prezzo scontato!

Le cuffie gaming Logitech G733 sono state progettate con l'obiettivo di combinare comfort e qualità superiore. Grazie all'audio surround, ai filtri vocali e all'illuminazione avanzata, ogni sessione di gioco si trasforma in un'esperienza coinvolgente e personalizzabile.

Grazie alla tecnologia wireless LIGHTSPEED, potrete liberarvi dai cavi e godere di oltre 29 ore di autonomia e fino a 20 metri di mobilità senza fili (la durata della batteria è calcolata considerando un volume delle cuffie impostato al 50% e con l'illuminazione disattivata).

Le cuffie gaming Logitech G733 offrono la possibilità di personalizzare l'illuminazione tra circa 16,8 milioni di colori e due zone specifiche, consentendo di creare un'ambientazione di gioco che riflette le vostre preferenze. Tramite il software gratuito Logitech G HUB, potrete personalizzare i colori, monitorare l'audio e adattare le cuffie al vostro ambiente di gioco, oppure semplicemente godervi le animazioni preimpostate e personalizzate.

I driver PRO-G delle cuffie gaming Logitech G733 assicurano un suono preciso e realistico, permettendo un'immersione totale nel gioco con l'audio surround di nuova generazione DTS Headphone:X 2.0. In più, il microfono, con certificazione Discord, garantisce una qualità sonora cristallina, facilitando una comunicazione impeccabile durante le sessioni di gioco.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione "Gaming Experience" offre numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre alle cuffie gaming Logitech G733 menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui i migliori notebook gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.