Cuffie gaming ASUS ROG al top oggi a meno di metà prezzo!

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare le cuffie gaming ASUS ROG Theta Electret, che attualmente potete portarvi a casa a soli 139,99€ rispetto al prezzo consigliato di 299€, con uno sconto del 53%.

Le cuffie gaming ASUS ROG Theta Electret sono dotate della tecnologia electret driver, ideale per garantire un suono professionale, e degli esclusivi driver ROG Essence in camera ermetica, per basse frequenze chiare e potenti. Queste cuffie sono compatibili con DAC e amplificatori di fascia alta, per un audio ancora più puro.

Il cavo di rame argentato di qualità Hi-Fi assicura un suono cristallino, preservando le alte frequenze e minimizzando le perdite. Per una comunicazione chiara in gioco, le cuffie gaming ASUS ROG Theta Electret hanno un microfono ad asta unidirezionale, staccabile e calibrato, garantendo chat senza interferenze. Un pulsante sull'auricolare permette di disattivarlo rapidamente.

Il comfort è al centro della progettazione delle cuffie gaming ASUS ROG Theta Electret. I cuscinetti auricolari ASUS Hybrid offrono isolamento e comodità, con un tessuto che si rinfresca velocemente. Sono ideali per chi porta occhiali grazie alla minima pressione laterale, e la forma a D inversa migliora ulteriormente l'adattabilità. Infine, la resistenza e la durata sono garantite dalla struttura in lega di alluminio, ideale anche per una buona dissipazione del calore.

