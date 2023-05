Cuffie BOSE Noise Cancelling 700 a un super prezzo! -28%

Non perdete l'opportunità di entrare in possesso di uno tra i migliori headset wireless con cancellazione del rumore sul mercato con un'offerta imperdibile! Infatti, grazie alle offerte di Amazon potete portarvi a casa le cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700 a soli 289,99€, rispetto agli usuali 399,95€ di listino, con un risparmio reale di 100 euro e uno straordinario sconto del 28%

Con il loro design elegante e moderno, le cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700 offrono un comfort e una qualità e qualità del suono ineguagliabili.

Le cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700 dispongono di 11 livelli di cancellazione del rumore per un'esperienza di ascolto cristallina e personalizzabile. Il sistema di microfoni ad alte prestazioni garantisce chiamate di alta qualità, isolando la voce dell'utente dai rumori esterni.

Il design minimalista delle cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700 include un archetto in acciaio inossidabile e morbidi cuscinetti auricolari per una comodità prolungata. Inoltre, sono pieghevoli e vengono fornite con una custodia rigida per un trasporto sicuro e comodo.

Le cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700 sono dotate di Bluetooth 5.0 e compatibili con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant. La batteria offre un'autonomia fino a 20 ore.

