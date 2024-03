Crash Team Rumble dice già addio dopo meno di un anno

I giocatori più veterani si ricorderanno sicuramente non solo delle origini della saga di Crash Bandicoot, ma anche della peculiarità di Crash Bash, che rimescolava le carte per proporre un party game e sfide multiplayer che potevano divertire o interrompere delle amicizie.

Quello spirito caciarone è stato più o meno (più meno che più, perdonandoci lo scioglilingua) dal recente Crash Team Rumble. Ma, come sempre più spesso accade per giochi che si propongono come live service e che dovrebbero prima di tutto strappare i giocatori dal tempo che dedicano già ad altri titoli di quella natura, le cose non sono andate per il verso giusto.

Non a caso, infatti, facendo login ora nel gioco si visualizza un messaggio che annuncia la fine del supporto. Considerando che aveva fatto il suo debutto a giugno 2023, e che il 4 marzo 2024 ci sarà l'ultimo aggiornamento per nuovi contenuti su Crash Team Rumble, parliamo di un supporto durato meno di un anno.

Nel messaggio leggiamo:

«Il 4 marzo avremo l'ultimo update di contenuti per Crash Team Rumble. Il cuore del gioco rimarrà live e i giocatori continueranno ad avere accesso al battle pass gratuito da 500-tier che include 104 nuovi oggetti. Questo includerà tutti i contenuti del Battlepass dalla Stagione 1 alla 3, oltre a tutte le ricompense disponibili per gli eventi. In aggiunta, gli acquisti dei Crash Coin saranno disattivati e i giocatori potranno utilizzare i loro Crash Coin già disponibili per comprare dei salti di tier per il loro Battlepass».

Vengono quindi anche disattivate le microtransazioni, mentre chi aveva già comprato la moneta virtuale potrà utilizzarla per comprare quel che rimane da acquistare (ossia i salti di tier, come detto nella nota ufficiale).

Sicuramente, la notizia è legata all'addio di Toys for Bob, che proprio nei giorni scorsi aveva dato ufficialità al suo addio ad Activision Blizzard, diventando indipendente. Il team era anche autore di Crash Team Rumble, ed evidentemente in virtù dei risultati del gioco e/o delle decisioni del publisher, la via ha portato al tramonto del live service piuttosto che ad altre soluzioni che avrebbero consentito di allungarne la vita.

Crash Team Rumble è disponibile per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.