Counter-Strike 2 è pronto all'uscita definitiva: c'è la data

Sembra strano dover parlare dell'uscita di Counter-Strike 2 ma, effettivamente, Valve sembra aver suggerito la release definitiva del sequel dell'iconico shooter.

Con buona pace di Valorant (trovate dei crediti di gioco su Amazon), che si era imposto come rivale di Counter-Strike, ora il re degli shooter avrà un importante sequel.

Il quale era stato svelato a sorpresa lo scorso marzo, mentre Valve aveva iniziato a dare a qualcuno la possibilità di provarlo prima del tempo.

Altri hanno provato a cominciare a giocarci ancora prima, ma hanno incontrato presto una punizione molto severa da parte dell'azienda.

Per fortuna sembra che manchi poco all'uscita definitiva di Counter-Strike 2, stando al sibillino post fatto dall'account ufficiale su X:

What are you doing next Wednesday? — CS2 (@CounterStrike) September 20, 2023

«Che fate mercoledì prossimo?», scrive l'account riferendosi così, senza motivo, al 27 settembre.

Un post decisamente venuto dal nulla che, unito al fatto che più volte Valve ha detto che Counter-Strike 2 sarebbe uscito "presto", lascia pensare che proprio la prossima settimana lo shooter possa arrivare alla sua release definitiva.

Finora, infatti, il titolo era già disponibile ma in una versione preliminare e non completa, che sicuramente arriverà a compimento in tempi brevi, forse proprio il 27 settembre prossimo.

Ci toccherà aspettare una settimana quindi, nella speranza che questo inaspettato sequel possa davvero dare il via alla rinascita videoludica di Valve.

C'è sempre il solito meme del fatto che non esiste un terzo capitolo di una serie di Valve, con Left 4 Dead 3 che potrebbe essere il primo dopo tantissimi anni, come ha lasciato intendere la stessa azienda di recente.

Nel day one di Counter-Strike 2 scopriremo anche se la soluzione per i cheater ideata da Valve possa essere realmente definitiva. Piaga storica dello shooter, forse potrebbe essere un ricordo del passato stando alle misure che sono state mese in atto finora.