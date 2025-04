Cosa ne sarà di Ubisoft e Tencent? Sicuramente non lo sapranno gli ultimi licenziati

Ubisoft sta attraversando forse il momento più importante della sua esistenza aziendale e, insieme a Tencent, si ritroverà a dover gestire i franchise più importanti in una nuova sussidiaria creata per l'occasione.

La nuova entità riceverà un investimento di €1,16 miliardi da Tencent, che acquisirà una quota di minoranza del 25%, valutando la sussidiaria circa $4 miliardi. Si occuperà di supportare le serie di Assassin’s Creed, Far Cry e Rainbow Six.

La notizia di qualche settimana fa ha generato scalpore, perché segna un punto di non ritorno nel rapporto tra le due entità di cui sarà importante capire l'esito, soprattutto relativo alle tre proprietà intellettuali citate.

Le altre rimarranno in casa, per così dire, supportate dai team in forze a Ubisoft. Tra i quali non ci sarà Ubisoft Leamington, che da oggi ha chiuso i battenti (tramite Games Industry).

La notizia, anticipata dai licenziamenti annunciati lo scorso gennaio, è stata confermata da un messaggio pubblicato direttamente sulla pagina LinkedIn dello studio britannico:

«Dopo molti anni incredibili, vogliamo condividere la notizia che Ubisoft Leamington ha ufficialmente chiuso le sue porte. Siamo profondamente grati al nostro talentuoso team, la cui creatività, passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile nei giochi che abbiamo realizzato, nei ricordi condivisi e nella community che abbiamo costruito qui a Leamington.»

Lo studio, noto in passato come FreeStyleGames e autore della serie DJ Hero, era stato acquisito da Ubisoft nel 2017. Negli ultimi anni aveva lavorato come supporto a grandi progetti della compagnia, tra cui Tom Clancy’s The Division e il prossimo Star Wars: Outlaws.

Prima della chiusura, secondo alcune vecchie offerte di lavoro, il team era impegnato anche nello sviluppo di una nuova IP ancora non annunciata. Una delle tante IP di Ubisoft che, al momento, sono in uno strano limbo dopo la creazione della sussidiaria con Tencent.

Assassin's Creed Shadows doveva essere il cavallo vincente di Ubisoft, stando alle ultime dichiarazioni. Le vendite stanno andando bene, ma ora non resta che attendere i progetti futuri delle IP principali.