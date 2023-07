Le conferenze come lo Starfield Direct sono la strada giusta, secondo Xbox

Negli ultimi mesi, abbiamo visto Xbox sperimentare con diversi formati per le sue conferenze digitali: lo scorso mese di gennaio, ad esempio, un Xbox Developer Direct ci permise di scoprire alcune novità in arrivo dagli studi di sviluppo del gigante di Redmond, tra cui anche l'apprezzato Hi-Fi Rush.

A giugno, invece, al "tradizionale" Showcase di casa Xbox seguì uno specifico Starfield Direct, interamente dedicato al prossimo gioco di Bethesda Game Studios e volto a rivelare tutti i dettagli sul titolo trattato, con gli sviluppatori pronti a raccontare retroscena e curiosità sulla nascita e le idee dietro la loro opera.

Si tratta di due modelli di presentazione che a Phil Spencer sono piaciuti molto e che, per questo, Xbox intende continuare a proporre in futuro.

Interpellato in merito su Twitter, il dirigente della divisione Xbox di Microsoft ha spiegato:

«In merito ai dev direct, è un format che mi piace molto. Che si tratti di un approfondimento su un gioco specifico, come è stato per Starfield, o di qualcosa su più giochi come lo show di gennaio, penso che sia positivo mettere sotto i riflettori gli sviluppatori e ascoltare la loro visione».

Una visione in cui effettivamente ci rivediamo: qualche tempo va avevamo sottolineato come le conferenze in cui si vedono raffiche di giochi per una trentina di secondi, in realtà, danno visibilità a tutti e a nessuno. Più interessanti, invece, gli spazi virtuali dove gli sviluppatori hanno tempo di esprimere le idee dietro le loro creazioni, e i videogiochi vengono raccontati, non semplicemente mostrati.

A tal proposito, se non siete solo tipi da AAA da vetrina, vi raccomandiamo di recuperare il nostro recap del recente Tribeca Games Spotlight.

In merito a Xbox, invece, sicuramente ci sarà l'imbarazzo della scelta per decidere a chi dare spazio in futuro, considerando quanti sono i titoli first-party che stanno bollendo nella pentola dei suoi Xbox Game Studios. In attesa di scoprire cosa porterà il futuro del gigante di Redmond, il riepilogo dell'intero direct su Starfield vi attende sulle nostre pagine.