Command & Conquer è per tutti: EA rilascia il codice sorgente

Le radici della strategia in tempo reale tornano a fiorire grazie a un'iniziativa senza precedenti di Electronic Arts che segna un punto di svolta per gli appassionati di Command & Conquer.

Dopo decenni di attesa, la casa di produzione ha finalmente rilasciato il codice sorgente completo di quattro titoli iconici della saga, permettendo alla comunità di modder di esplorare le viscere di quei giochi che hanno rivoluzionato il genere, poi riportati in auge dal remaster (recensito qui).

Quest'operazione rappresenta non solo un tributo alla serie (che trovate anche su Amazon), ma anche un importante passo per la conservazione del patrimonio videoludico, consentendo a opere trentennali di continuare a vivere attraverso le mani esperte degli sviluppatori amatoriali.

La collaborazione tra EA e Luke "CCHyper" Feenan, creatore di contenuti e figura di spicco nella community, ha portato al recupero completo del codice sorgente di Command & Conquer (conosciuto anche come Tiberian Dawn), Red Alert, Renegade e Generals, insieme alla sua espansione Zero Hour.

Tutto questo materiale è ora disponibile sulla pagina GitHub di Electronic Arts sotto licenza GPL, che garantisce agli utenti il diritto di eseguire, studiare, condividere e modificare il software.

Per gli appassionati di programmazione e modding, questo rilascio rappresenta una vera e propria miniera d'oro.

Accedere al codice originale significa poter comprendere i meccanismi interni che hanno reso questi titoli così rivoluzionari, offrendo l'opportunità di preservare attivamente un pezzo fondamentale della storia videoludica.

L'operazione non si limita al rilascio del codice sorgente. Electronic Arts ha implementato anche il supporto a Steam Workshop per numerosi titoli della serie, tra cui C&C Renegade, Generals & Zero Hour, C&C 3 Tiberium Wars e Kane's Wrath, Red Alert 3 & Uprising, e C&C 4 Tiberian Twilight.

Per facilitare ulteriormente il lavoro dei modder, EA ha rilasciato un C&C Modding Support Pack contenente i file sorgente Xml, Schema, Script, Shader e Map per tutti i titoli C&C che utilizzano il motore SAGE. Un pacchetto completo di risorse che permetterà ai creatori di contenuti di realizzare modifiche profonde e sostanziali.

Come ultimo regalo per gli storici e gli archeologi digitali della serie, Electronic Arts ha reso disponibile mezz'ora di filmati d'archivio provenienti dallo sviluppo di Renegade e Generals. Questi materiali includono demo tecniche e video concettuali che mostrano fasi inedite dello sviluppo di questi classici.

Questa apertura di Electronic Arts verso la community rappresenta una svolta significativa nelle politiche di preservazione dei videogiochi da parte dei grandi publisher.

In un'era in cui la conservazione del patrimonio videoludico diventa sempre più cruciale, iniziative come questa potrebbero segnare l'inizio di un nuovo approccio all'eredità digitale dell'industria.