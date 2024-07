Com'è il film di Borderlands? Ecco le prime reazioni

La tanto attesa pellicola di Borderlands, diretta da Eli Roth e con un cast stellare, sta per arrivare nelle sale il prossimo mese. In questi giorni sono arrivate le prime recensioni e non sono esattamente positive.

Il film tratto dalla nota saga videoludica che potete recuperare su Amazon è stato accolto con giudizi abbastanza divisivi.

Le prime reazioni di chi ha potuto vedere il film in anteprima, raccolte dall'insider Daniel Richtman e condivise su Patreon (tramite Dualshockers), descrivono il film come "terribile" e "non divertente". Questo nonostante il trailer avesse promesso azione adrenalinica e il tipico umorismo di Borderlands, che però non sembra essere apprezzato dai critici cinematografici.

Tuttavia alcuni fan della serie, tra cui quelli che sono riusciti a diventare una sorta di ricercatori scientifici nel tempo, vedono queste critiche come un segnale di autenticità. Sul web sono arrivate molte opinioni positive da parte della community, in particolare per il modo in cui la produzione sarebbe riuscita a cogliere lo spirito della serie.

L'umorismo di Borderlands, di suo molto particolare e spesso adatto solo al medium videoludico o forse a un'animazione, sembra essere la cosa che più di tutte è riuscita a ricreare la pellicola.

Ma c'è anche una certa divisione tra i fan, perché non tutti sono contenti dell'adattamento perché convinti che Borderlands dia meglio di sé con il gameplay, e non con la storia. Non che gli si possa dare torto, in effetti.

Solo il tempo dirà se il film riuscirà a conquistare il cuore dei fan e del pubblico generale, ma una cosa è certa: Borderlands continuerà a far parlare di sé, nel bene e nel male. Almeno ha convinto Cate Blanchett che, presa da una certa noia, ha deciso all'epoca di prendere parte alla produzione.

Per altro Gearbox ha intenzione di espandere ulteriormente questi prodotti, perché è in arrivo anche una serie animata su Borderlands.