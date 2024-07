Com'è cambiata la schermata dell'Animus in Assassin's Creed con gli anni?

Chi ha seguito la saga di Assassin's Creed fin dalle sue origini, si ricorda sicuramente della prima volta in cui si è approcciato con l'Animus, che ci veniva presentato come la tecnologia e l'interfaccia per riscoprire la memoria genetica di un individuo. Così, ad esempio, Desmond svelava il suo legame con Altair e ci portava a ripercorrere le sue avventure nell'epoca in cui visse l'Assassino.

La saga con il tempo si è un po' slegata dal concetto dell'Animus e, più che altro, dalla timeline narrativa ai giorni nostri, ma ha sempre proposto della schermate di intermezzo che rappresentano il passaggio dalla nostra dimensione a quella dell'Assassino di cui vestiamo i panni, attraverso l'Animus.

Advertisement

Ma, considerando quanto è cambiata la serie dal 2007 a oggi, quanto è cambiata invece la schermata dell'Animus? Parecchio pure quella, a dire il vero e come potete vedere nel video qui sotto.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Per rispondere alla domanda, infatti, un utente su Reddit ha messo insieme un video dove si susseguono tante delle schermate dell'Animus nei diversi giochi.

Si evidenzia subito una cosa: nei primi capitoli, veniva sottolineata la dimensione "digitale" della tecnologia usata nell'Animus, con la schermata che quindi sembrava in tutto e per tutto un ambiente virtuale.

Con il tempo, invece, la cosa ha iniziato a modificarsi, mantenendo l'idea di un "vuoto di intermezzo" tra due realtà, ma magari legandolo di più all'universo e ai colori del mondo di gioco: pensiamo all'aurora boreale in Assassin's Creed Valhalla, o anche ai colori della schermata nel recente Assassin's Creed Mirage.

Sarà interessante scoprire come sarà in Assassin's Creed Shadows, il prossimo capitolo in uscita (attualmente in pre-ordine), che sarà ambientato nel Giappone Feudale e permetterà di vestire i panni di due diversi protagonisti – samurai e shinobi, con il gameplay che cambierà di conseguenza.

Per ogni approfondimento su Assassin's Creed Shadows c'è, ovviamente, un nostro articolo. E se volete scoprire di più su Yasuke, il protagonista samurai, abbiamo indagato sulle sue origini.