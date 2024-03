A cosa hanno giocato gli utenti di Steam Deck a febbraio 2024?

Quando ci si approccia per la prima volta alle piattaforme handheld, la domanda di solito è sempre la stessa: ma a cosa posso giocarci davvero? Per farsi l'idea più precisa possibile, non c'è niente di meglio del vedere quali sono i giochi più giocati da chi una portatile ce l'ha già.

Così, periodicamente diamo un'occhiata alle chart dei più giocati del mese su Steam Deck, con la classifica ufficiale diramata da Valve e basata sulle ore totali trascorse in-game dagli utenti della piattaforma.

Di seguito, la classifica condivisa da Valve su Twitter.

I più giocati su Steam Deck - Febbraio 2024

Palworld

Baldur's Gate III

Persona 3 Reload

Elden Ring

Helldivers 2

Granblue Fantasy Relink

Like a Dragon: Infinite Wealth

Stardew Valley

Deep Rock Galactic: Survivor

Cyberpunk 2077

Monster Hunter World

Balatro

Grand Theft Auto V

Diablo IV

The Binding of Isaac: Rebirth

Red Dead Redemption 2

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Hogwarts Legacy

Persona 5 Royal

Hades

Come potete leggere, Palworld è riuscito a farsi notare anche sulla portatile di casa Valve, insieme a mostri sacri come Baldur's Gate III ed Elden Ring, sempre molto attuali su Deck.

Ottimi anche i debutti di Persona 3 Reload e di Helldivers II, che sono rientrati subito tra i preferiti del mese dei giocatori armati di Steam Deck. Anche il nuovo Like a Dragon: Infinite Wealth e Granblue Fantasy Relink dimostrano come anche i titoli di uscita recente siano goduti, da molte persone, semplicemente su Steam Deck, anziché dotandosi di un PC da gaming domestico.

A proposito di Steam Deck, vi ricordiamo che negli scorsi mesi Valve ha lanciato il nuovo modello OLED, che propone il miglior display tra tutte le handheld attualmente sul mercato. Se volete scoprire di più su Steam Deck, vi raccomandiamo anche la nostra video recensione. Per approfondire la conoscenza su Steam Deck OLED, invece, date un'occhiata a questo video.