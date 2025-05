Clair Obscur: Expedition 33 in regalo grazie a MSI

MSI ha appena lanciato una nuova promozione pensata per gli appassionati di hardware e videogiochi.

Acquistando un case o un alimentatore selezionato del brand entro il 24 maggio 2025, si potrà ricevere gratuitamente un codice per scaricare Clair Obscur: Expedition 33, l'affascinante GDR sviluppato da Sandfall Interactive e pubblicato da Kepler Interactive (che trovate anche su Amazon).

Per ottenere la chiave Steam, basterà registrare il prodotto sul sito ufficiale MSI tramite l’MSI Member Center, caricando una prova d’acquisto valida (fattura datata tra il 24 aprile e il 24 maggio) e l’etichetta con il numero di serie. La promozione è valida fino a esaurimento scorte.

Clair Obscur: Expedition 33 si è già fatto notare per il suo stile visivo ispirato all’arte francese e per il gameplay da JRPG classico, rendendo questa offerta un’occasione imperdibile per rinnovare il proprio setup e portarsi a casa un titolo da tenere d’occhio.

Per maggiori dettagli e per scoprire tutti i prodotti inclusi nell’iniziativa, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale MSI.

Un'iniziativa davvero interessante quella di MSI, che unisce hardware di qualità a un titolo promettente come Clair Obscur: Expedition 33. Se stavate pensando di aggiornare il vostro case o alimentatore, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo—con in più la possibilità di scoprire un gioco che potrebbe sorprendere molti appassionati di GDR.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «Clair Obscur Expedition 33 è la migliore opera d'esordio che vediamo da parecchi anni a questa parte, un brillante compromesso tra la sconfinata ambizione di un team talentuoso e valori produttivi comunque medio-alti ma sostenibili, in un'industria che fatica spesso a far quadrare i conti. Certo, ci sono anche piccole cose che potevano essere rifinite meglio, e l'aspetto meramente tecnico, a fronte di una direzione artistica ed una colonna sonora strepitose, necessita di qualche patch post-lancio, ma questi sono dettagli nel disegno più grande delle cose, in cui il titolo Sandfall Interactive spicca per coraggio e personalità.»