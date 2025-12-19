Clair Obscur: Expedition 33 è stato uno dei titoli più celebrati del 2025, capace di conquistare critica, pubblico e una pioggia di premi ai The Game Awards. Eppure, proprio uno di questi riconoscimenti ha acceso un dibattito acceso tra appassionati e addetti ai lavori, dividendo nettamente l’opinione della community.

Il punto della discordia riguarda il premio come Best Indie Game. Nonostante il gioco sia il debutto di Sandfall Interactive, molti fan sostengono che definirlo “indie” sia quantomeno discutibile. Lo studio, infatti, è sì giovane, ma fondato da veterani dell’industria come Guillaume Broche e Tom Guillermin, entrambi con un passato in Ubisoft. Inoltre, il progetto ha potuto contare sul supporto di Kepler Interactive, elemento che ha garantito un budget e una visibilità ben superiori alla media delle produzioni indipendenti.

Secondo le stime, lo sviluppo di Clair Obscur è costato circa 10 milioni di dollari: una cifra lontana dagli standard AAA, ma comunque irraggiungibile per la maggior parte dei piccoli team indie. A questo si aggiunge la presenza di attori di rilievo come Charlie Cox, dettaglio che ha rafforzato l’idea di una produzione più “strutturata” rispetto all’indie tradizionale. Tutti elementi che hanno portato alcuni a parlare di una vittoria ingiusta, capace di oscurare realtà più piccole e realmente indipendenti.

Il caso ha però riacceso una domanda più ampia: che cosa significa davvero “indie” oggi? Il termine copre ormai uno spettro vastissimo, che va da micro-produzioni nate in garage fino a titoli sostenuti da publisher affermati ma privi di un grande marchio alle spalle. In questo senso, Clair Obscur sembra collocarsi in una zona grigia, a metà strada tra indie e AAA, spesso definita come produzione AA.

Nonostante le polemiche, resta difficile negare che Clair Obscur incarni uno spirito creativo lontano dalle logiche industriali più rigide. È un gioco originale, rischioso, fortemente autoriale, probabilmente impossibile da realizzare all’interno dei grandi studi tradizionali. Ed è forse proprio questa identità ibrida a renderlo così significativo, ma anche così divisivo, nel panorama videoludico attuale.