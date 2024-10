Clair Obscur: Expedition 33, Andy Serkis e Charlie Cox nel cast del promettente GDR

Clair Obscur: Expedition 33 è passato un po' in sordina tra i tanti annunci degli ultimi mesi, ma il titolo d'esordio di Sandfall Interactive è promettente di suo anche per il cast stellare che è stato svelato poco fa.

In Clair Obscur: Expedition 33, verrete immersi in una missione disperata per salvare l'umanità dalla minaccia della Pittrice, un'entità che, una volta all'anno, dipinge un numero maledetto sul suo monolito, causando la sparizione di tutti coloro che corrispondono a quell'età.

Anno dopo anno, il numero cala di uno e sempre più vite vengono cancellate. Domani sarà il turno del numero 33, e voi, come membri della Spedizione 33, partirete per impedire che la Pittrice continui la sua opera mortale.

Tra i membri della Spedizione 33 ci sono infatti nomi di grandissimo livello, anche da Baldur's Gate 3 (lo trovate su Amazon), come annunciato nel video promosso dal team:

Il pluripremiato attore Andy Serkis (Renoir), Ben Starr (Verso) protagonista di Final Fantasy XVI, Charlie Cox (Gustave) dal Daredevil di Netflix, Jennifer English (Maelle) la Cuorescuro di Baldur's Gate 3 (che sarà anche alla Games Week, lo ricordiamo), Kirsty Rider (Lune) e Shala Nyx (Sciel) sono tra gli attori che daranno vita ai protagonisti di Clair Obscur: Expedition 33.

La storia segue Gustave, Maelle e il resto della spedizione, mentre cercano di interrompere il ciclo di morte causato dalla Pittrice. Seguendo le tracce delle spedizioni precedenti, scoprirete segreti, missioni nascoste e il destino di coloro che sono venuti prima di voi.

Il mondo che esplorerete prende ispirazione dalla Francia della Belle Époque, e ogni angolo è popolato da avversari surreali e ambientazioni mozzafiato. La combinazione di esplorazione e combattimento crea un'esperienza potenzialmente immersiva, dove la vostra strategia si fonde con azioni rapide come schivare, parare e contrattaccare in tempo reale.

Il titolo non ha ancora una data di uscita, ma per ora è previsto unicamente per un generico 2025 su tutte le console e PC.