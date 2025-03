Ci gira The Last of Us 2 Remastered sui vostri PC?

L'atteso porting per PC di The Last of Us Part II Remastered si avvicina e Sony ha finalmente svelato i requisiti di sistema ufficiali, delineando chiaramente cosa servirà per far girare questa acclamata avventura post-apocalittica sui computer personali.

Con l'uscita prevista per il 3 aprile, gli appassionati possono ora valutare se il proprio setup sarà all'altezza di questa esperienza visivamente impressionante, che richiederà risorse hardware considerevoli per esprimere tutto il suo potenziale grafico (la versione console la trovate invece scontata su Amazon).

ULa prima cosa che salta all'occhio è la richiesta di ben 150GB di spazio libero su disco, indipendentemente dalla configurazione scelta.

Questo imponente requisito di storage testimonia la ricchezza di contenuti e la qualità delle texture che caratterizzeranno il titolo Naughty Dog nella sua versione PC, seguendo una tendenza ormai consolidata per le produzioni AAA di ultima generazione.

Per chi punta a un'esperienza di base, a 720p con dettagli bassi e 30fps, sarà necessario almeno un processore Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 1300X, affiancato da 16GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 o AMD Radeon RX 5500XT.

Una configurazione entry-level che permette di accedere al gioco, ma che certamente non ne esalterà le qualità visive.

Gli utenti che desiderano giocare a 1080p con impostazioni medie e 60fps dovranno disporre di un processore più performante come l'Intel Core i5-8600 o l'AMD Ryzen 5 3600, mantenendo i 16GB di RAM ma passando a una GPU più robusta: NVIDIA GeForce RTX 3060 o AMD Radeon RX 5700.

Il vero potenziale grafico del gioco inizia a emergere solo con configurazioni di fascia alta.

Per chi punta all'esperienza in 1440p con dettagli elevati e sempre 60fps, i requisiti salgono significativamente: Intel Core i7-9700K o AMD Ryzen 7 3700X, sempre 16GB di RAM, ma con schede grafiche della categoria NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800.

Una configurazione decisamente impegnativa che riflette l'ambizione tecnica del titolo.

I giocatori più esigenti che mirano alla risoluzione 4K con dettagli al massimo e 60fps costanti dovranno disporre di hardware di punta: processori Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5700X, ben 32GB di RAM e schede grafiche top di gamma come NVIDIA GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900XTX.

Questi requisiti collocano The Last of Us Part II Remastered tra i titoli tecnicamente più impegnativi disponibili su PC.

Un dettaglio interessante emerge dall'analisi dei requisiti: Sony non ha specificato l'uso di tecnologie di upscaling nei requisiti base, suggerendo che si tratti di specifiche per la risoluzione nativa.

Con l'uscita prevista per il 3 aprile, gli appassionati hanno ancora alcune settimane per valutare il proprio setup e considerare eventuali aggiornamenti.

Restando in tema, The Last of Us Part II Remastered si è aggiornato a sorpresa oggi, in attesa della versione PC.