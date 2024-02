Ci gira Alone in the Dark sui vostri PC? Ecco i requisiti

THQ Nordic e Pieces Interactive sono ormai vicini al rilascio del loro Alone in the Dark, reboot della celebre serie horror.

Il gioco (che potete preordinare su Amazon) punta a riportare lo storico franchise alla notorietà di un tempo.

L'idea alla base del gioco è infatti quella di re-immaginare il classico degli anni ’90, con lo stesso incipit narrativo ma con una grafica al passo coi tempi.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, è tempo di un nuovo trailer e, soprattutto, dei requisiti minimi e raccomandati per giocare al titolo su PC.

THQ Nordic ha spiegato che i giocatori di PC avranno bisogno almeno di un AMD Ryzen 3 3100 o di un Intel Core i3-8300 con 8 GB di RAM, assieme a una NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti o una AMD Radeon RX 570.

Ma non solo: Pieces Interactive consiglia poi di utilizzare un AMD Ryzen 7 3700X o un Intel Core i5-12400 con 16 GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 2060 o una AMD Radeon RX 5700 XT, se si vuole godere di prestazioni massime.

Infine, il gioco richiede anche 50 GB di spazio libero su disco. Poco sotto, le specifiche elencate per voi.

REQUISITI MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10, 64 bit

Processore: Ryzen 3 3100 / Core i3-8300

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GeForce GTX 1050 Ti / Radeon RX 570

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD consigliato

REQUISITI CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10, 64 bit

Processore: Ryzen 7 3700X / Core i5-12400

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD consigliato

Ricordiamo che Alone in the Dark avrebbe dovuto vedere la luce il 16 gennaio 2024, mentre poi il gioco è stato rinviato più precisamente al prossimo 20 marzo 2024.

Ma non solo: mesi fa THQ Nordic e Pieces Interactive hanno annunciato la Collector's Edition di Alone in the Dark, con tanto di trailer e contenuti specifici.

Restando sempre in tema survival horror, se volete sapere come se la cava il recente Silent Hill: The Short Message, date un'occhiata all'analisi approfondita del gioco gratuito.