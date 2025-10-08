Il mondo dei videogiochi si prepara ad accogliere alcuni dei più terrificanti antagonisti del cinema horror con l'arrivo della sesta stagione di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone. A partire dal 9 ottobre, i giocatori potranno vestire i panni di Jason Voorhees del franchise Venerdì 13, dell'inquietante bambola Chucky e del letale Predator in un'esperienza che promette di trasformare radicalmente l'atmosfera del celebre sparatutto. Questa nuova stagione, intitolata "The Haunting", rappresenta un audace esperimento che fonde l'azione frenetica tipica della serie con l'iconografia del cinema dell'orrore più rappresentativo.

Ogni villain cinematografico porta con sé un set distintivo di abilità che rispecchia fedelmente la sua controparte cinematografica. Jason Voorhees si presenta armato di machete e ascia da combattimento, con la capacità di teletrasportarsi e di attivare una modalità rabbia che lo rende temporaneamente immune agli stordimenti. Il personaggio può inoltre muoversi più rapidamente verso i nemici nel suo campo visivo, mantenendo quella presenza minacciosa che lo ha reso celebre sul grande schermo.

Chucky, d'altra parte, compensa la sua statura ridotta con velocità superiore e una caratteristica unica che richiama direttamente i film: la capacità di risorgere dopo essere stato "ucciso", disponendo di ben sei vite totali. Il Predator, già apparso in Call of Duty: Ghosts, torna come parte del Battle Pass della stagione, ampliando ulteriormente il roster di antagonisti iconici.

Il cuore pulsante di questa stagione è rappresentato dalla nuova modalità Slasher Deathmatch, un'esperienza di gioco che trasforma il classico nascondino in un incubo interattivo. Otto giocatori si sfidano in quattro round consecutivi, dove due partecipanti vengono casualmente selezionati per interpretare i killer, mentre gli altri devono sopravvivere ai loro attacchi. La rotazione garantisce che ogni giocatore abbia l'opportunità di sperimentare entrambi i ruoli durante la partita.

Parallelamente, la modalità Zombies accoglie l'evento a tempo limitato Haunted Havoc, dove i non-morti sfoggiano teste di zucca intagliate e il gameplay si arricchisce di elementi tematici attraverso Jack-o'-Lanterns distribuiti su tutte e sei le mappe disponibili.

L'aggiornamento introduce tre nuove mappe per il multiplayer: Gravity e Rig per le partite 6v6 core, insieme alla Strike map Mothball. La celebre Nuketown riceve un restyling completo con Boo-Town, una variante notturna decorata con ragni, scheletri e zucche intagliate che trasforma completamente l'atmosfera della mappa storica.

Per quanto riguarda Warzone, sia Verdansk che Rebirth Island si tingono di oscurità con varianti notturne che promettono sorprese inquietanti. Il ritorno di Zombie Royale rappresenta uno dei momenti più attesi, dove gli operatori eliminati tornano in vita come non-morti, e la modalità Casual Z introduce una formula ibrida che mescola giocatori umani, bot e zombie corazzati.

L'equipaggiamento si arricchisce con quattro nuove armi: il mitra Dresden 9mm, il fucile d'assalto Merrick 556, l'arma speciale X52 Resonator e l'inquietante motosega come arma da mischia. Due nuovi accessori, la conversione a doppia canna GPR91 e il potenziatore GPMG-7, completano l'arsenale disponibile.

Il Battle Pass e la versione BlackCell offrono una vasta gamma di ricompense tematiche, inclusi blueprint delle armi, skin per gli operatori, biglietti da visita e mosse finali. Gli abbonati BlackCell potranno inoltre sbloccare l'operatore Dread, mentre una prova gratuita di una settimana permetterà ai nuovi giocatori di esplorare campagna, multiplayer e modalità zombie senza costi aggiuntivi.