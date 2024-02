Volete Chrono Trigger Remake? Square Enix ascolta proposte

Con il successo di progetti come Final Fantasy VII Remake e Rebirth, i fan delle saghe di Square Enix da tempo sognano di vedere il ritorno di videogiochi di quell'epoca o ancora più anziani, come Chrono Trigger.

L'altro JRPG disegnato dalla penna immortale di Akira Toriyama insieme a Dragon Quest (trovate la serie su Amazon) è una delle avventure videoludiche amate di sempre, e da tempo i fan sperano di poter assistere al ritorno in pompa magna di Chrono Trigger con un remake.

Lo dimostra il lavoro dei fan che hanno sfruttato le tecnologie più moderne per immaginare Chrono Trigger Remake in alcune modalità. Ma questo progetto ha effettivamente un senso o rimarrà nei sogni più reconditi dei fan dei JRPG?

Ne ha parlato Yoshinori Kitase, producer di Square Enix e director del leggendario titolo SNES, in un podcast recente (tramite My Nintendo News).

Parlando di Chrono Trigger in rapporto ai recenti remake che Square Enix ha prodotto, Yoshinori Kitase ha chiesto al conduttore del podcast e ai fan quale sarebbe il modo migliore per il team di sviluppo di avvicinarsi a un remake di Chrono Trigger per il pubblico dei videogiochi di oggi.

Secondo Kitase ci sono tre modi in cui un potenziale Chrono Trigger Remake possa essere prodotto: un porting, una rimasterizzazione grafica o un remake con la scala di Final Fantasy VII Remake.

Discutendo delle possibilità è venuto fuori, come paragone, il lavoro fatto da Nintendo con The Legend of Zelda: Link's Awakening su Nintendo Switch, e Kitase ha commentato con una certa positività il suddetto paragone.

Ci sono sicuramente altri progetti e remake che Square Enix metterà in fila prima di un eventuale Chrono Trigger Remake nel mondo dei sogni e delle possibilità. Tra questi c'è Final Fantasy IX Remake per esempio, di cui si parla sempre di più da tanto tempo.