Che musica ascoltano i videogiocatori sulle console? La curiosa classifica di Spotify

Tra i tanti utilizzi che faccio delle mie console, personalmente non mi capita di servirmene per ascoltare musica – più che altro perché, nell'epoca delle smart TV, di solito preferisco la scorciatoia delle app del televisore e ascolto quello che voglio ascoltare direttamente da lì. In molti, però, fanno scelte diverse: lo testimonia il fatto che Spotify abbia pubblicato delle curiose classifiche che svelano cosa i videogiocatori ascoltano sulle loro console.

Apprendiamo così che le console sono tra i dispositivi più utilizzati per ascoltare musica su Spotify, con gli artisti preferiti tra i giocatori italiani che sono stati Sfera Ebbasta, Geolier e Shiva.

Advertisement

Di seguito, le classifiche pubblicate da Spotify.

Artisti più ascoltati sulle console in Italia

Sfera Ebbasta Geolier Shiva Lazza Guè Baby Gang Capo Plaza thasup Tedua Paky

Artisti più ascoltati sulle console nel mondo

Drake Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again Bad Bunny Travis Scott 21 Savage Peso Pluma Metro Boomin XXXTENTACION Lil Baby

Canzoni più ascoltate su console in Italia

“X CASO (feat. Sfera Ebbasta)” di Geolier e Sfera Ebbasta “Non lo Sai” di Shiva “Hoe (feat. Sfera Ebbasta)” di Tedua e Sfera Ebbasta “COME VUOI” di Geolier “VETRI NERI” di AVA, ANNA e Capo Plaza “Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè)” di Finesse “CHIAGNE (feat. Lazza & Takagi & Ketra)” di Geolier, Lazza e Takagi & Ketra “Alleluia (feat. Sfera Ebbasta)” di Shiva e Sfera Ebbasta “Un Altro Show (feat. Geolier)” di Shiva e Geolier “CENERE” di Lazza

Canzoni più ascoltate su console nel mondo

“METAMORPHOSIS” di INTERWORLD “Ella Baila Sola” di Eslabon Armado “Hex” di 80purppp “Just Wanna Rock” di Lil Uzi Vert “MURDER IN MY MIND” di Kordhell “Boy's a liar Pt. 2” di PinkPantheress “Fukumean” di Gunna “Romantic Homicide” di d4vd “SPIT IN MY FACE!” di ThxSoMch “2055” di Sleepy Hallow

Considerando l'altissimo contenuto di rap e simili, non stupisce che la playlist specifica di Spotify per i videogiocatori, battezzata Good Game, presenti «una speciale selezione di brani rap italiani e internazionali pensati appositamente per i giocatori».

Se avete preparato la vostra console per sentire un altro po' di musica, potete dare un'occhiata alla playlist a questo link.