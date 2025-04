Che fine ha fatto la serie animata di Minecraft Netflix?

Dopo anni di attesa, Un Film Minecraft è finalmente arrivato nei cinema, e il successo è stato immediato: ben 300 milioni di dollari incassati nel weekend di apertura.

Un risultato clamoroso che mette il film sulla buona strada per superare persino Super Mario Bros. – Il film come adattamento videoludico più redditizio di sempre. Warner Bros. e Mojang festeggiano, e già si vocifera di un sequel in fase di pianificazione.

Ma tra i meme su Jack Black vestito da Steve con il cappello di Mario, in molti hanno dimenticato un altro progetto annunciato diversi mesi fa: una serie animata in CGI targata Netflix, frutto di una collaborazione tra Mojang e lo studio WildBrain, già noto per Sonic Prime.

L’annuncio prometteva una serie con una storia originale e personaggi nuovi, ambientata nel familiare universo cubettoso di Minecraft (che trovate su Amazon).

Ma da allora, però, silenzio totale. Nessun trailer, nessuna immagine, niente cast, né tantomeno una data d’uscita. Il progetto è tornato alla ribalta solo di recente grazie a un post su Reddit, in cui l’utente "DependentStrong3960" si è limitato a chiedere: «Che fine ha fatto la serie animata di Minecraft su Netflix?»

La risposta? Deludente: non ci sono aggiornamenti. Probabilmente lo sviluppo è ancora nelle fasi iniziali, e considerando quanto tempo è servito per far uscire il film, è facile immaginare che ci vorranno ancora anni prima di vederne qualcosa.

Fa piacere vedere quanto questa IP sia ancora così viva e capace di raggiungere nuove vette, ma allo stesso tempo mi lascia un po’ perplesso il silenzio intorno al progetto Netflix.

L’idea di esplorare storie nuove e personaggi inediti in un mondo così ricco di potenziale narrativo è intrigante, soprattutto se ben gestita da uno studio come WildBrain. Ma l’assenza di notizie non fa ben sperare.

Nel mentre, a quanto pare un personaggio è stato tagliato dal film di Minecraft, ed è polemica tra i fan.